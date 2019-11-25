ЦБ повысил курс доллара

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Курс доллара: Официальный курс доллара на вторник вырос до 63,76 рубля
Прайм
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1 час назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Официальный курс доллара к рублю, установленный
ЦБ РФ
на 26 ноября, — 63,7637 руб (+5,36 коп.), евро — 70,3122 руб (-20,85 коп).
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 66,7105 рубля.
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