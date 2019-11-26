Alibaba ставит биржевой рекорд

На открытии торгов в Гонконге акции интернет-гиганта взлетели больше чем на 6% от стартовой цены.

Торги акциями китайского гиганта электронной коммерции Alibaba стартовали утром 26 ноября в Гонконге. Стартовая цена на бумаги компании составила 176 гонконгских долларов (около $ 22,5) за штуку, что сделало это размещение крупнейшим в мире листингом.

Сразу на открытии акции Alibaba выросли более чем на 6%. Чуть позже был достигнут и первый максимум в 189,50 гонконгских долларов за акцию. В ходе торгов бумаги китайского гиганта торговались примерно на 7% выше стартовой цены.

Alibaba выпустила 500 млн новых обыкновенных акций, а также 75 млн опционов доразмещения. Таким образом в случае перераспределения, банки андеррайтинга смогут продать больше акций, чем предполагалось изначально.

Как отметили в беседе с CNBC некоторые крупные инвесторы, решение Alibaba о размещении на Гонконгской фондовой бирже является «очень, очень позитивным».

“Всегда было очень странно, что крупнейшая китайская компания торговалась исключительно в США”, — отметила Мэриленд Мэннинг, из Ellerston Capital.

Как писали ранее «Вести. Экономика», акции Alibaba торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, где компания провела IPO в 2014 г., сумев привлечь $25 млрд

“Когда Alibaba Group стала публичной в 2014 году, мы с сожалением проигнорировали Гонконг. Гонконг является одним из самых важных финансовых центров в мире”, — отметил в своем ноябрьском письме, адресованном инвесторам, CEO Alibaba Даниэл Чжан.

“За последние несколько лет было много обнадеживающих реформ на рынке капитала Гонконга. В это время постоянных перемен мы продолжаем верить в то, что у Гонконга светлое будущее”, — добавил Чжан, — «Мы надеемся, что сможем внести свой малый вклад и участвовать в будущем Гонконга».

Вторичный листинг Alibaba в Гонконге стал крупнейшим размещением в мире в 2019 году. Компания планирует привлечь порядка $12,9 млрд Однако в случае, если Saudi Aramco все-таки проведет в декабре IPO в Эр-Рияде, размещение саудитов может обогнать по объему китайского интернет-гиганта.