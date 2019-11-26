Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Украина пригрозила отбирать транзитный газ из РФ
Украина пригрозила отбирать транзитный газ из РФ
Экономика
Мировую экономику захотели считать по-новому
Мировую экономику захотели считать по-новому
Экономика
Банки стали быстрее «сдавать» россиян коллекторам
Банки стали быстрее «сдавать» россиян коллекторам
Личный счет
Казахстан задумался о присоединении к «Силе Сибири-2»
Казахстан задумался о присоединении к «Силе Сибири-2»
Экономика
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.92
$
64.10
70.40
70.59
Прогноз
02.12 – 09.12
$
63.20
69.90
Индексы и котировки Brent
63.62
+0.03 Золото
1455.00
+0.04 РТС
1454.63
+0.01
Динамика валют
EUR / USD
26.11
1.1013
–0.0020
11.11
1.1033
22.11
12.11
31.10

Биржи АТР в основном растут вслед за рынками США 

Прайм 2 часа назад
Биржи АТР растут вслед за рынками США
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут во вторник вслед за рынками США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.56 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,01% — до 2906,08 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,08%, до 1601,8 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,1% — до 26966,39 пункта. Японский индекс Nikkei 225 повышался на 0,32% — до 23367,62 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,52%, до 2134,46 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,77%, до 6783,2 пункта.
Инвесторы в Азии во вторник поддерживают оптимизм, отмеченный на американских рынках днем ранее. Американские фондовые индексы по итогам торгов понедельника выросли на 0,6-1,3% на фоне надежд инвесторов на прогресс в торговых переговорах США и Китая.
Кроме того, трейдеры обратили внимание на новости о том, что США и Китай провели телефонный разговор во вторник и договорились поддерживать контакты по оставшимся вопросам, касающимся первой части торгового соглашения.
"Общая тенденция заключается в том, что рынки ждут сделку, потому что торговля является основным фактором, оказывающим давление на рост мировой экономики и доверие инвесторов", — цитирует агентство Рейтер старшего экономиста MP Capital в Сиднее Шейна Оливера (Shane Oliver).
Видео дня. Скидка за красивые глаза: ставки по кредитам снизят
Прайм: последние новости
Нефть слабо колеблется в цене на фоне торговых новостей Нефть слабо колеблется в цене на фоне торговых новостей Акции Alibaba подорожали на 7% в первый день торгов в Гонконге Акции Alibaba подорожали на 7% в первый день торгов в Гонконге Рубль повышается к доллару и евро на фоне пика налогового периода Рубль повышается к доллару и евро на фоне пика налогового периода
Комментарии 
Теги:
Рынки , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пригрозила отбирать транзитный газ из РФ
Украина пригрозила отбирать транзитный газ из РФ 139
Мировую экономику захотели считать по-новому
Мировую экономику захотели считать по-новому 1
Банки стали быстрее «сдавать» россиян коллекторам
Банки стали быстрее «сдавать» россиян коллекторам 1
Казахстан задумался о присоединении к «Силе Сибири-2»
Казахстан задумался о присоединении к «Силе Сибири-2» 1
Российские квартиры оказались невостребованными
Российские квартиры оказались невостребованными 1
Видео
Украина пригрозила отбирать транзитный газ из РФ
00:34
Украина пригрозила отбирать транзитный газ из РФ
Экономика
Многомиллиардную трассу продлят до Владивостока
00:36
Многомиллиардную трассу продлят до Владивостока
Экономика Статьи
Бюджет на трехлетку: на кого не хватило денег
05:08
Бюджет на трехлетку: на кого не хватило денег
Экономика Статьи
Первыми не отступим: Россия против отмены контрсанкций
01:05
Первыми не отступим: Россия против отмены контрсанкций
Экономика
Быть бы живу: россиянам не хватает на жизнь
04:06
Быть бы живу: россиянам не хватает на жизнь
Личный счет
Москвичей вынудят раскошелиться
04:19
Москвичей вынудят раскошелиться
Личный счет Недвижимость
Кризис не страшен: Россия погрязла в кредитах
03:11
Кризис не страшен: Россия погрязла в кредитах
Личный счет
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
11:05
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
Экономика Статьи
Газовые переговоры: сколько Россия даст Украине
00:43
Газовые переговоры: сколько Россия даст Украине
Экономика Статьи
Не приносит дохода: россияне забросили жилье в Европе
04:53
Не приносит дохода: россияне забросили жилье в Европе
Недвижимость Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение