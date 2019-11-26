Биржи АТР растут вслед за рынками США

Биржи АТР в основном растут вслед за рынками США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут во вторник вслед за рынками США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.56 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,01% — до 2906,08 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,08%, до 1601,8 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,1% — до 26966,39 пункта. Японский индекс Nikkei 225 повышался на 0,32% — до 23367,62 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,52%, до 2134,46 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,77%, до 6783,2 пункта.

Инвесторы в Азии во вторник поддерживают оптимизм, отмеченный на американских рынках днем ранее. Американские фондовые индексы по итогам торгов понедельника выросли на 0,6-1,3% на фоне надежд инвесторов на прогресс в торговых переговорах США и Китая.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на новости о том, что США и Китай провели телефонный разговор во вторник и договорились поддерживать контакты по оставшимся вопросам, касающимся первой части торгового соглашения.