Биткоин рухнул до самого низкого уровня с мая

За месяц криптовалюта потеряла $3 тыс.

По данным отраслевого сайта CoinDesk, самая популярная криптовалюта в мире упала до $6 558,14. Это самый низкий уровень с мая 2019 г. За месяц биткоин потерял в цене $3 тыс. Основное давление оказал Китай, который, как писали ранее "Вести. Экономика", ужесточил контроль за операциями с криптовалютой. Действия китайских властей идут вразрез с сигналом, поданным председателем КНР Си Цзиньпином , заявившим ранее о перспективности технологии блокчейна.

После того как китайский лидер призвал ускорить развитие технологии блокчейн, биткоин в октябре преодолел отметку $10 тыс. Тем не менее 22 ноября, как сообщал наш портал, Народный банк Китая заявил о о противозаконной природе ICO, IFO, IEO и STO и попросил инвесторов с осторожностью относиться к цифровым валютам. Регулятор пообещал принять меры по мониторингу, включая допросы и проверки, и запрещать деятельность попадающих в поле его зрения образований, связанных с виртуальными валютами, для своевременного устранения соответствующих рисков.

Как писали ранее "Вести. Экономика", в понедельник биткоин потерял 11% по сравнению с уровнем 22 ноября.

"Это была одна из худших недель в истории цифровых активов, — сказал CNBC директор по инвестициям Arca Джефф Дорман. — Рынок явно находится в состоянии упадка, и нет никаких новых денег, чтобы стимулировать предложение".

Тем не менее с начала года биткоин удвоился в цене. В прошлом году он проседал до отметки $3122. Этим летом криптовалюту поддержало сообщение Facebook о планах по запуску собственной криптовалюты Libra. По словам аналитиков, это способствовало позитивным настроениям в отношении биткоина и подтолкнуло цены вверх.

Джефф Дорман напомнил о том, что история биткоина насчитывает несколько мощных отскоков после падения. Эксперт отмечает, что криптовалюта выросла на 70% за четыре месяца после потери 16% в 2016 г. и аналогичного роста на 89% за четыре месяца после падения на 22% в 2015 г. Однако до рекорда $20 тыс., поставленного в декабре 2017 г., криптовалюта так ни разу и не отскочила.