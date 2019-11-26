Рубль растет к доллару и евро

Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро

На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара снизился на 1 копейку — до 63,94 рубля.

Курс евро упал также на 1 копейку и составил 70,42 рубля.