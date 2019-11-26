Рубль растет к доллару и евро

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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро
RT на русском
22 минуты назад
Фото:
Reuters
Комментарии
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на 1 копейку — до 63,94 рубля.
Курс евро упал также на 1 копейку и составил 70,42 рубля.
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