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Крупнейшие инвестбанки США предупредили о падении доллара в 2020 году 

РИА Новости 1 час назад
Год падения: американской валюте предсказали обвал
Фото: © Егор Алеев/ТАСС
В 2020-м интерес инвесторов к американским активам резко упадет. Доллар не станет исключением: его ждет обесценивание, предупреждает инвестиционный банк Morgan Stanley. Неутешительны и прогнозы Bank of America. Почему аналитики не сулят валюте США ничего хорошего — в материале РИА Новости.

Низкие ставки и снижение спроса

В этом году американский рынок акций показал впечатляющую динамику — биржевой индекс S&P 500 превысил отметку 3100. Однако, по оценкам Morgan Stanley, все скоро изменится: на рынке начнется снижение. К концу 2020-го S&P 500 опустится к 3000.
Не лучшие перспективы и у доллара. По прогнозу инвестбанка, его падение станет одной из главных тенденций следующего года.
"Американская валюта пострадает из-за замедления экономики в стране, восстановления темпов роста за пределами США и сокращения притока портфельных инвестиций", — указывают аналитики Morgan Stanley.
Скажется и изменение политики Федеральной резервной системы.
"Дональд Трамп постоянно требует от ФРС ослабить доллар и перейти к отрицательным ставкам, что резко снизит прибыльность долларовых активов", — отмечает главный валютный стратег Morgan Stanley Ханс Редекер.
На днях Трамп вновь надавил на главу ФРС Джерома Пауэлла, потребовав, чтобы регулятор еще больше снизил ставку.
"Базовая процентная ставка слишком высока по сравнению с тем, что есть у других стран — наших соперников. На самом деле у нас ставки должны быть ниже, чем у всех остальных. Слишком сильный доллар вредит производителям и росту!" — написал президент США в твиттере.
В этом году наблюдался значительный приток иностранных инвестиций в американскую валюту. С января индекс доллара, отражающий его стоимость относительно основных мировых валют, вырос примерно на 4,9%.
Но курс на снижение ставок, к которому регулятор перешел с июля, вынуждает инвесторов искать более высокую доходность на других рынках. Так что к концу 2020-го индекс доллара упадет с нынешних 97 до 81 пункта, прогнозирует Morgan Stanley.
Еще один фактор — Европа, Япония и Китай все меньше инвестируют в мировые финансовые рынки, что снижает спрос на доллар.
"В США дефицит бюджета и счета текущих операций — государству нужны покупатели облигаций. Когда вы создаете долг, должен быть кто-то, кто его приобретет. Это непросто, если глобальная доступность капитала резко снижается", — подчеркивают эксперты инвестбанка.
Финансировать дефицит бюджета, уже почти достигший триллиона, все сложнее.

Огромный дефицит

Американская консалтинговая компания Jeffries предупреждает: в ближайшем будущем возможен скачок дефицита бюджета — из-за президентских выборов 2020 года. Есть опасения, что и без того колоссальный разрыв между доходами и расходами сильно увеличится с приходом к власти нового президента. Это, по мнению аналитиков, способно вогнать доллар в длительный период ослабления.
"В конечном итоге результат будет один: непомерные расходы правительства. Если рынок начнет осознавать, что состояние государственных финансов близко к стрессовому в результате действий следующего президента, доллар ослабеет в краткосрочной перспективе", — уточняют в Jeffries.
Снижение доллара к иене, евро и фунту в 2020 году прогнозируют и в Bank of America. По оценкам банка, евро вырастет до 1,15 доллара (сегодня европейская валюта стоит 1,1 доллара).
Еще один крупнейший банк Goldman Sachs отмечает в обзоре Global Macro Outlook, что умеренный рост американской экономики и слабая экономическая активность в Китае пока предотвращают "большие распродажи" доллара, но в долгосрочной перспективе перемены неизбежны.
"Более устойчивое восстановление в зоне евро, существенное снижение тарифов на импорт из Китая и снижение ставки ФРС — очевидные риски для доллара в сторону снижения", — говорится в документе.
Как поясняют аналитики Goldman Sachs, наибольшие опасения вызывает "международный" доллар, который отражает его роль как глобальной резервной валюты. Ускорение роста мировой экономики в будущем году окажет на него сильное понижательное давление. В банке ждут "умеренного снижения" курса — на 1,5-2%.
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Теги:
Рынки , Статьи , Экономика , Джером Пауэлл , Ханс Редекер , Дональд Трамп , ФРС , Bank of America , Морган Стэнли Банк , РИА Новости
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