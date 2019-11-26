Год падения: американской валюте предсказали обвал

Крупнейшие инвестбанки США предупредили о падении доллара в 2020 году

В 2020-м интерес инвесторов к американским активам резко упадет. Доллар не станет исключением: его ждет обесценивание, предупреждает инвестиционный банк Morgan Stanley . Неутешительны и прогнозы Bank of America . Почему аналитики не сулят валюте США ничего хорошего — в материале РИА Новости.

Низкие ставки и снижение спроса

В этом году американский рынок акций показал впечатляющую динамику — биржевой индекс S&P 500 превысил отметку 3100. Однако, по оценкам Morgan Stanley, все скоро изменится: на рынке начнется снижение. К концу 2020-го S&P 500 опустится к 3000.

Не лучшие перспективы и у доллара. По прогнозу инвестбанка, его падение станет одной из главных тенденций следующего года.

"Американская валюта пострадает из-за замедления экономики в стране, восстановления темпов роста за пределами США и сокращения притока портфельных инвестиций", — указывают аналитики Morgan Stanley.

"Дональд Трамп постоянно требует от ФРС ослабить доллар и перейти к отрицательным ставкам, что резко снизит прибыльность долларовых активов", — отмечает главный валютный стратег Morgan Stanley Ханс Редекер.

На днях Трамп вновь надавил на главу ФРС Джерома Пауэлла , потребовав, чтобы регулятор еще больше снизил ставку.

"Базовая процентная ставка слишком высока по сравнению с тем, что есть у других стран — наших соперников. На самом деле у нас ставки должны быть ниже, чем у всех остальных. Слишком сильный доллар вредит производителям и росту!" — написал президент США в твиттере.

В этом году наблюдался значительный приток иностранных инвестиций в американскую валюту. С января индекс доллара, отражающий его стоимость относительно основных мировых валют, вырос примерно на 4,9%.

Но курс на снижение ставок, к которому регулятор перешел с июля, вынуждает инвесторов искать более высокую доходность на других рынках. Так что к концу 2020-го индекс доллара упадет с нынешних 97 до 81 пункта, прогнозирует Morgan Stanley.

Еще один фактор — Европа, Япония и Китай все меньше инвестируют в мировые финансовые рынки, что снижает спрос на доллар.

"В США дефицит бюджета и счета текущих операций — государству нужны покупатели облигаций. Когда вы создаете долг, должен быть кто-то, кто его приобретет. Это непросто, если глобальная доступность капитала резко снижается", — подчеркивают эксперты инвестбанка.

Финансировать дефицит бюджета, уже почти достигший триллиона, все сложнее.

Огромный дефицит

Американская консалтинговая компания Jeffries предупреждает: в ближайшем будущем возможен скачок дефицита бюджета — из-за президентских выборов 2020 года. Есть опасения, что и без того колоссальный разрыв между доходами и расходами сильно увеличится с приходом к власти нового президента. Это, по мнению аналитиков, способно вогнать доллар в длительный период ослабления.

"В конечном итоге результат будет один: непомерные расходы правительства. Если рынок начнет осознавать, что состояние государственных финансов близко к стрессовому в результате действий следующего президента, доллар ослабеет в краткосрочной перспективе", — уточняют в Jeffries.

Снижение доллара к иене, евро и фунту в 2020 году прогнозируют и в Bank of America. По оценкам банка, евро вырастет до 1,15 доллара (сегодня европейская валюта стоит 1,1 доллара).

Еще один крупнейший банк Goldman Sachs отмечает в обзоре Global Macro Outlook, что умеренный рост американской экономики и слабая экономическая активность в Китае пока предотвращают "большие распродажи" доллара, но в долгосрочной перспективе перемены неизбежны.

"Более устойчивое восстановление в зоне евро, существенное снижение тарифов на импорт из Китая и снижение ставки ФРС — очевидные риски для доллара в сторону снижения", — говорится в документе.

Как поясняют аналитики Goldman Sachs, наибольшие опасения вызывает "международный" доллар, который отражает его роль как глобальной резервной валюты. Ускорение роста мировой экономики в будущем году окажет на него сильное понижательное давление. В банке ждут "умеренного снижения" курса — на 1,5-2%.