Предновогодний ажиотаж испортит курс рубля

Новогодний ажиотаж назвали угрозой рублю

Глава управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК Фридом Финанс Георгий Ващенко предупредил, что перед Новым годом российская валюта может подешеветь до 65 рублей за доллар. Об этом пишет «Российская газета».

По мнению эксперта, давление на рубль перед новогодними каникулами усилят импортеры. Россияне сейчас совершают покупки, большая часть которых приходится на импорт. Кроме того, растут продажи зарубежных туров.

Евро, по мнению Ващенко, будет дорожать меньше, но отметку в 71 рубль европейская валюта все же преодолеет.

Однако в ближайшие дни новостей, которые могут потянуть рубль вниз, не ожидается, поэтому доллар будет стоить 63,75-64,25 рубля, а евро — 70,10-70,70 рубля, считает эксперт.

Как сообщал «Рамблер», аналитики, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину РБК , считают, что к Новому году курс российской валюты упадет до 64–65 рублей за доллар. Похожие значения показал консенсус-опрос экономистов, проведенный Bloomberg. По их мнению, в четвертом квартале российская валюта будет торговаться на уровне 64,18 рубля за доллар. При этом базовый сценарий аналитиков Сбербанка предполагает ослабление курса до 67 рублей за доллар до конца года.

Аналитики связывают ослабление рубля с торговой войной США и Китая и неопределенностью в переговорах стран.