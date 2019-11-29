В России запретят расплачиваться биткоинами

СМИ: Оплата товаров и услуг криптовалютой попадет под запрет в России

Компетентные российские ведомства прорабатывают поправки в законодательство, запрещающие использовать криптовалюты в качестве средства оплаты товаров и услуг.

Как рассказал источник, знакомый с ходом обсуждения предполагаемого законопроекта, над документом работают Центробанк Росфинмониторинг . Они должны ликвидировать пробел в законодательстве: пока платежные операции с криптовалютами в России не запрещены, но и не разрешены. В итоге в ряде онлайн-магазинов принимают криптовалюту в оплату за товары.

При этом неизвестно, какого рода ответственность будет предусмотрена за нарушение данного запрета. По неподтвержденным данным, речь может идти об уголовном наказании вплоть до пяти — восьми лет лишения свободы.

Эксперты неоднозначно воспринимают инициативу запрета криптовалют как платежного средства. В частности, руководитель Центра Россия — ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко полагает, что эта мера не даст эффекта в борьбе с «серым» сектором, однако оставит бюджет без налоговыхпоступлений от операций с криптовалютами, пишут «Известия».

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что законопроект о цифровых финансовых активах не будет включать в себя понятия «криптовалюта».

Читайте также: Специалист по финансовой грамотности назвал два главных правила сбережений