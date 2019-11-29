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СМИ: Оплата товаров и услуг криптовалютой попадет под запрет в России 

Вечерняя Москва + ещё 1 5 часов назад
В России запретят расплачиваться биткоинами
Фото: Pixabay.Com
Компетентные российские ведомства прорабатывают поправки в законодательство, запрещающие использовать криптовалюты в качестве средства оплаты товаров и услуг.
Как рассказал источник, знакомый с ходом обсуждения предполагаемого законопроекта, над документом работают Центробанк и Росфинмониторинг. Они должны ликвидировать пробел в законодательстве: пока платежные операции с криптовалютами в России не запрещены, но и не разрешены. В итоге в ряде онлайн-магазинов принимают криптовалюту в оплату за товары.
При этом неизвестно, какого рода ответственность будет предусмотрена за нарушение данного запрета. По неподтвержденным данным, речь может идти об уголовном наказании вплоть до пяти — восьми лет лишения свободы.
Эксперты неоднозначно воспринимают инициативу запрета криптовалют как платежного средства. В частности, руководитель Центра Россия — ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко полагает, что эта мера не даст эффекта в борьбе с «серым» сектором, однако оставит бюджет без налоговыхпоступлений от операций с криптовалютами, пишут «Известия».
Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что законопроект о цифровых финансовых активах не будет включать в себя понятия «криптовалюта».
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Теги:
Рынки , Анатолий Аксаков , Госдума , Росфинмониторинг , Центральный банк России , газета "Известия"
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