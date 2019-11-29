Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Мошенники добрались до банкоматов
Мошенники добрались до банкоматов
Личный счет
Украина пугает Европу «Газпромом»
Украина пугает Европу «Газпромом»
Экономика
«Нафтогаз» обратился к Латвии из-за «Газпрома»
«Нафтогаз» обратился к Латвии из-за «Газпрома»
Компании
Россиян предупредили о вирусе для хищения денег
Россиян предупредили о вирусе для хищения денег
Личный счет
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.06
$
64.19
70.55
70.69
Прогноз
02.12 – 09.12
$
63.63
70.39
Индексы и котировки Brent
63.82
+0.05 Золото
1458.30
+0.20 РТС
1435.45
–0.03
Динамика валют
EUR / USD
29.11
1.1010
–0.0012
14.11
1.1021
26.11
15.11
04.11

Биржи АТР снижаются на внутренней статистике 

Прайм 3 часа назад
Биржи АТР снижаются
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в пятницу на статистике по промышленному производству из Южной Кореи и Японии, которая не оправдала ожиданий аналитиков, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.56 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,64% — до 2871,07 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,72%, до 1586,33 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 1,97%, до 26363,78 пункта. Японский индекс Nikkei 225 снижался на 0,2% — до 23361,94 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,24%, до 2092,91 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,09%, до 6857,5 пункта.
Трейдеры с пессимизмом восприняли данные о том, что объем промышленного производства в Южной Корее в октябре снизился на 2,5% в годовом выражении, хотя аналитики ожидали снижения лишь на 1,8%. При этом показатель в Японии в отчетном месяце упал на 4,2% в месячном исчислении после роста на 1,7% месяцем ранее. Аналитики ждали снижения всего на 2,1%.
Кроме того, инвесторы следят за ситуацией вокруг Гонконга. Президент США Дональд Трамп в ночь на четверг подписал закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге". МИД КНР в ответ предупредил США о серьезных контрмерах из-за данного закона, а также допустил, что данный закон может отразиться на торговых переговорах.
"Угрозы Китая принять меры в ответ на закон США о Гонконге, вероятно, останутся только угрозами. У Китая есть свои проблемы, особенно в том, что касается корпоративного долга и качества кредитов региональных банков. Он не может себе позволить потерять достигнутый прогресс", — считает старший рыночный аналитик Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley), которого цитирует Франс Пресс.
Видео дня. Пристав собрала с должников 3 млн рублей себе в карман
Прайм: последние новости
Доллар ускорил рост к мировым валютам в ожидании статистики из США Доллар ускорил рост к мировым валютам в ожидании статистики из США Внешний фон перед стартом торгов в России вновь негативный Внешний фон перед стартом торгов в России вновь негативный Официальный курс доллара на пятницу вырос до 64,10 рубля Официальный курс доллара на пятницу вырос до 64,10 рубля
Комментарии 
Теги:
Рынки , Джеффри Хейли , Дональд Трамп , МИД , France-Presse
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мошенники добрались до банкоматов
Мошенники добрались до банкоматов 9
Украина пугает Европу «Газпромом»
Украина пугает Европу «Газпромом» 35
«Нафтогаз» обратился к Латвии из-за «Газпрома»
«Нафтогаз» обратился к Латвии из-за «Газпрома» 89
Россиян предупредили о вирусе для хищения денег
Россиян предупредили о вирусе для хищения денег
Еще один российский банк лишился лицензии
Еще один российский банк лишился лицензии 2
Видео
Украина пугает Европу «Газпромом»
00:42
Украина пугает Европу «Газпромом»
Экономика Статьи
Пенсии привлекли мошенников
04:59
Пенсии привлекли мошенников
Личный счет
Эйфория «Нафтогаза» дорого обойдется Украине
04:05
Эйфория «Нафтогаза» дорого обойдется Украине
Экономика Статьи
Украина пригрозила отбирать транзитный газ из РФ
00:34
Украина пригрозила отбирать транзитный газ из РФ
Экономика
Москвичей ждут нововведения в сфере ЖКХ
20:23
Москвичей ждут нововведения в сфере ЖКХ
Личный счет
Украина поставила России ультиматум по газу
00:43
Украина поставила России ультиматум по газу
Экономика Рынки
В Европе решили ударить по российскому газу
00:31
В Европе решили ударить по российскому газу
Экономика Компании
В Европу придет «Мир»
02:50
В Европу придет «Мир»
Экономика Компании
Бедных россиян задумали освободить от налогов
23:47
Бедных россиян задумали освободить от налогов
Личный счет
«Газпром» назвал препятствие для транзита через Украину
00:40
«Газпром» назвал препятствие для транзита через Украину
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение