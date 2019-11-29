Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Мошенники добрались до банкоматов
Мошенники добрались до банкоматов
Личный счет
Украина пугает Европу «Газпромом»
Украина пугает Европу «Газпромом»
Экономика
«Нафтогаз» обратился к Латвии из-за «Газпрома»
«Нафтогаз» обратился к Латвии из-за «Газпрома»
Компании
Россиян предупредили о вирусе для хищения денег
Россиян предупредили о вирусе для хищения денег
Личный счет
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.06
$
64.19
70.55
70.69
Прогноз
02.12 – 09.12
$
63.63
70.39
Индексы и котировки Brent
63.82
+0.05 Золото
1458.30
+0.20 РТС
1435.45
–0.03
Динамика валют
EUR / USD
29.11
1.1010
–0.0012
14.11
1.1021
26.11
15.11
04.11

Нефть дешевеет третий день подряд на опасениях за мировой спрос 

Прайм 3 часа назад
Нефть дешевеет третий день подряд
Фото: РИА Новости
Цены на нефть в пятницу утром сохраняют негативную динамику третий день подряд на фоне возросших торговых рисков, которые усилили опасения за спрос на сырье, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.48 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,46% — до 62,98 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,22%, до 57,98 доллара за баррель.
Мировые инвесторы опасаются усиления торговой напряженности между Пекином и Вашингтоном из-за нового закона США, касающегося Гонконга. Это может негативно отразиться на всей мировой экономике и спросе на нефть.
В то же время трейдеры с интересом ждут очередного заседания ОПЕК+ на следующей неделе с учетом сообщений в СМИ о том, что страны могут на грядущей встрече продлить соглашение о сокращении добычи нефти сразу до июня, избежав необходимости собираться в марте.
"По крайней мере, хотя бы некоторая ясность начинает появляться вокруг встречи ОПЕК+, где все заинтересованные стороны будут добиваться более строгого соблюдения действующего соглашения", — цитирует агентство Рейтер рыночного стратега AxiTrader Стивена Иннеса (Stephen Innes).
Видео дня. Пристав собрала с должников 3 млн рублей себе в карман
Прайм: последние новости
Доллар ускорил рост к мировым валютам в ожидании статистики из США Доллар ускорил рост к мировым валютам в ожидании статистики из США Индекс Мосбиржи снизится на открытии на 0,2-0,4% Индекс Мосбиржи снизится на открытии на 0,2-0,4% Официальный курс доллара на пятницу вырос до 64,10 рубля Официальный курс доллара на пятницу вырос до 64,10 рубля
Комментарии 
Теги:
Рынки , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мошенники добрались до банкоматов
Мошенники добрались до банкоматов 8
Украина пугает Европу «Газпромом»
Украина пугает Европу «Газпромом» 35
«Нафтогаз» обратился к Латвии из-за «Газпрома»
«Нафтогаз» обратился к Латвии из-за «Газпрома» 80
Россиян предупредили о вирусе для хищения денег
Россиян предупредили о вирусе для хищения денег
Еще один российский банк лишился лицензии
Еще один российский банк лишился лицензии 2
Видео
Украина пугает Европу «Газпромом»
00:42
Украина пугает Европу «Газпромом»
Экономика Статьи
Пенсии привлекли мошенников
04:59
Пенсии привлекли мошенников
Личный счет
Эйфория «Нафтогаза» дорого обойдется Украине
04:05
Эйфория «Нафтогаза» дорого обойдется Украине
Экономика Статьи
Украина пригрозила отбирать транзитный газ из РФ
00:34
Украина пригрозила отбирать транзитный газ из РФ
Экономика
Москвичей ждут нововведения в сфере ЖКХ
20:23
Москвичей ждут нововведения в сфере ЖКХ
Личный счет
Украина поставила России ультиматум по газу
00:43
Украина поставила России ультиматум по газу
Экономика Рынки
В Европе решили ударить по российскому газу
00:31
В Европе решили ударить по российскому газу
Экономика Компании
В Европу придет «Мир»
02:50
В Европу придет «Мир»
Экономика Компании
Бедных россиян задумали освободить от налогов
23:47
Бедных россиян задумали освободить от налогов
Личный счет
«Газпром» назвал препятствие для транзита через Украину
00:40
«Газпром» назвал препятствие для транзита через Украину
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение