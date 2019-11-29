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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро
RT на русском
1 час назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
На открытии торгов в пятницу, 29 ноября, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на 3 копейки — до 64,10 рубля.
Курс евро увеличился также на 3 копейки и составил 70,55 рубля.
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