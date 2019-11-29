Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов в пятницу, 29 ноября, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи

Курс доллара вырос на 3 копейки — до 64,10 рубля.

Курс евро увеличился также на 3 копейки и составил 70,55 рубля.