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Курс доллара: что будет с курсом рубля к Новому году 

Российская Газета + ещё 2 2 часа назад
Спрогнозирован курс рубля к Новому году
Фото: Reuters
В декабре на рубль заметно повлияют торговые переговоры США и Китая, а также ситуация в Латинской Америке. Кроме того, Банк России может сделать паузу в снижении ключевой ставки.
Антон Покатович, главный аналитик "БКС Премьер", специально для "Российской газеты":
— Рубль завершил последнюю неделю осени выше уровней 64. Мы видим, что комплекс факторов давления на декабрьский курс российской валюты получает некоторое усиление.
Во-первых, в конце ноября ухудшился информационный фон вокруг торговых переговоров США и КНР. Американский президент Дональд Трамп подписал закон о демократии и защите прав человека в Гонконге, Пекин ожидаемо ответил Вашингтону обвинениями во вмешательстве во внутренние дела Китая.
Разумеется, такой бэкграунд не способствует рыночному оптимизму в отношении торговых ожиданий. На наш взгляд, гонконгский вопрос может встать на пути подписания "фазы-1" торговой сделки в декабре. Если на предстоящей неделе стороны не представят инвесторам позитивную конкретику по торговой сделке, рынки могут перейти к выжидательной позиции, что способно спровоцировать коррекцию рыночного оптимизма в целом, и рисковых активов в частности.
Также внимание инвесторов в последнее время привлекает ситуация в Латинской Америке, где вслед за Венесуэлой, Аргентиной, Эквадором и Боливией с политической нестабильностью может столкнуться Бразилия.
В целом, уходящий год показал, что геополитический ландшафт лишился части своей прочности — многие прецеденты локальной политической нестабильности быстро переходят в более масштабный региональный формат.
Отметим, что потенциальный рост протестных настроений в Бразилии может иметь формат воздействия на рынки, схожий с тем, что наблюдался в аналогичной ситуации в Аргентине в 2018 году. Несмотря на то, что бразильские риски и ситуация в Аргентине прошлого года имеют под собой различную подоплеку (в первом случае — политика, во втором — очередная близость к дефолту), дестабилизация бразильской политики может привести к каскадным продажам на развивающихся рынках в рамках массового оттока капитала. Отечественные активы вряд ли останутся в стороне от данного процесса, хотя снижение рублевых активов может быть менее выраженным в сравнении с аналогами emerging markets.
Впрочем, даже без реализации описанного выше бразильского риска многое указывает на сценарий умеренного ослабления российской валюты в декабре. Сохранение напряженности в Гонконге и геополитическая нестабильность в латиноамериканском регионе могут стать для Банка России основаниями для паузы в снижении ключевой ставки.
По нашим текущим оценкам, вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 13 декабря находится на уровне 30%. Если рынку не удастся "заложиться" на еще одно снижение ключевой ставки, поддержка рубля со стороны долгового рынка в декабре также не представляется масштабной. Более вероятными мы считаем продолжение консолидации рынка, либо умеренную коррекцию без повышенного спроса на ОФЗ со стороны нерезидентов.
С учетом описанных выше факторов мы ожидаем до конца декабря умеренного ослабления курса рубля в пределах значений 64,5-66 рублей за доллар.
Если же реализуется негативный сценарий, предполагающий усиленный отток капитала из развивающихся рынков, российская валюта может девальвироваться к концу года до уровней 66-68 рублей за доллар.
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Теги:
Рынки , Цена на нефть , Обвал рубля , Прогноз эксперта , Антон Покатович , Дональд Трамп , Центральный банк России , "Российская газета" , Доллар
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