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Уральский миллиардер создал денежный трон из миллиона долларов 

Ura.Ru 1 час назад
Уральский миллиардер создал денежный трон из миллиона долларов
Фото: Ura.Ru
Уроженец Магнитогорска, миллиардер Игорь Рыбаков презентовал денежный трон, который набит миллионом долларов. Арт-объект установили в московском Музее эмоций.
Основатель компании «Технониколь» Игорь Рыбаков рассказал, что давно собирался сделать подобную вещь, пишет сайт 74.ru. «Каждый, кто присядет на этот трон, сможет почувствовать энергетику денег», — поделился миллиардер.
Кресло с миллионом долларов имеет несколько степеней защиты. В частности, оно сделано из бронированного стеклянного каркаса. Вес трона составляет более 850 килограммов. Закладка пачек с деньгами заняла несколько часов.
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Теги:
Рынки , Игорь Рыбаков
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