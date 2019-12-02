Уральский миллиардер создал денежный трон из миллиона долларов

Уроженец Магнитогорска, миллиардер Игорь Рыбаков презентовал денежный трон, который набит миллионом долларов. Арт-объект установили в московском Музее эмоций.

Основатель компании «Технониколь» Игорь Рыбаков рассказал, что давно собирался сделать подобную вещь, пишет сайт 74.ru. «Каждый, кто присядет на этот трон, сможет почувствовать энергетику денег», — поделился миллиардер.

Кресло с миллионом долларов имеет несколько степеней защиты. В частности, оно сделано из бронированного стеклянного каркаса. Вес трона составляет более 850 килограммов. Закладка пачек с деньгами заняла несколько часов.