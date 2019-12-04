Нефть дорожает на данных API о снижении запасов в США

Мировые цены на нефть растут в среду утром на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США за прошлую неделю, а также в ожидании заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.50 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,79%, до 61,3 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,71%, до 56,5 доллара за баррель.

Трейдеры с оптимизмом восприняли данные API, который в ночь на среду сообщил, что, по его оценке, запасы нефти в США за прошлую неделю сократились на 3,7 миллиона баррелей после роста на 3,6 миллиона неделей ранее. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Аналитики ждут сокращения показателя на 1,7 миллиона баррелей.

Кроме того, инвесторы с интересом ждут грядущих заседаний ОПЕК+, которые пройдут в Вене 5-6 декабря. Трейдеры надеются на меры со стороны нефтедобывающих стран для поддержки нефтяного рынка.