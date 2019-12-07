Украина выдвинула России условия по газовым спорам

В уплату долга: Киев поставил Москве условия по газу

«Нафтогазе» заявили, что украинская сторона согласна получать энергоноситель из России в счет погашения задолженности, присужденной Стокгольмским арбитражем. Также украинская компания пообещала не подавать новые иски против Москвы, если стороны подпишут долгосрочный договор на транзит газа, который компенсировал бы Киеву все расходы. Президент России Владимир Путин заявил об «экономически неприемлемых» условиях Киева.

Киев назвал подходящий для него вариант урегулирования спора с Москвой в Стокгольмском арбитраже и продолжения транзита российского газа — по словам исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко , украинская сторона согласна получать энергоноситель из России в счет погашения задолженности, присужденной судом.

Также Украина не будет подавать новые иски против России, если стороны подпишут долгосрочный договор на транзит газа через украинскую территорию, который компенсировал бы Киеву все расходы, передает РИА «Новости».

Помимо этого, Витренко потребовал от «Газпрома» компенсацию за «невыполнение обязательств по действующим контрактам». По его словам, Украина выполнила условие Еврокомиссии о том, чтобы стороны согласовали свои требования по спорам в привязке к обсуждению транзита.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал о подробностях взыскания долгов с «Газпрома» по иску, удовлетворенному Стокгольмским арбитражем. По его словам, Киев уже получил от российской стороны почти половину суммы компенсации, присужденной в феврале 2018 года судебными властями Швеции. Коболев уточнил, что речь идет о сумме в $2,1 млрд

«Эту часть выигрыша мы отразили в отчетности и заплатили соответствующие налоги и дивиденды. Таким образом, эта сумма почти полностью попала в госбюджет Украины», — добавил президент «Нафтогаза».

Кроме того, украинский топ-менеджер указал, что в настоящее время работает над взысканием оставшейся суммы.

По расчетам «Нафтогаза», Россия с учетом процентов должна выплатить Украине еще около $3 млрд

При этом, если «Газпром» оставшуюся сумму не вернет, то Киев намерен продать часть активов российской компании, арестованных за рубежом.

На сделку с «Нафтогазом» Москва была вынуждена пойти после того, как апелляционный суд округа Свеа (Швеция) отклонил заявление «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом» о поставках газа на Украину. В прошлую среду, 27 ноября, суд отказался удовлетворить жалобу «Газпрома» на решение арбитража, который обязал его выплатить «Нафтогазу» $2,6 млрд

Российская сторона оспаривала в суде два решения Стокгольмского арбитража. Первое из них касалось отмены требования принципа «бери или плати». «Газпром» требовал от «Нафтогаза» компенсацию за невыбранный газ по договору о поставках на Украину. После рассмотрения дела арбитраж обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» $2 млрд за уже поставленный газ, а также проценты за просрочку.

Однако суд снизил годовой объем закупок по контракту с 52 до 5 млрд кубометров и оставил принцип «бери или плати» лишь при закупке 80% этого объема. Такое решение «Газпром» расценил как «неприемлемое».

Вторая же претензия российской корпорации касалась обязательств «Газпрома» по транзиту газа. Арбитры еще в феврале 2018 года частично удовлетворили требования «Нафтогаза» и постановили, что «Газпром» должен заплатить украинской компании $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору.

Именно по этому долгу сейчас начала платить Россия. При этом в «Газпроме» неоднократно заявляли, что готовы выплатить Киеву не более $2,6 млрд, поскольку «Нафтогаз» сам должен Москве около $2 млрд по решению того же Стокгольмского арбитража.

При этом Россия считает «экономически неприемлемыми» условия, которые выставляет Украина для продолжения транзита газа в 2020 году. Однако переговоры все равно ведутся. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время визита в Сочи.

«…Это никакой не секрет. Правда, условия, которые нам предлагают украинские транзитеры, возможные, они экономически неприемлемы для нас пока. Но я надеюсь, что это запросная позиция и удастся позиции как-то согласовать», — cказал российский лидер.