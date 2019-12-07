Медведев выдвинул Украине жесткое условие по газу

Украина может получать российский газ напрямую по более низкой цене, чем по реверсу, но для этого нужно найти обоюдовыгодное решение по вопросу транзита. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью телепрограмме "Вести в субботу".
"Хотят они (украинские власти — прим. ТАСС) этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту. Нравится это выражение или нет, но это должно быть обоюдовыгодное решение для двух сторон", — сказал премьер-министр РФ, комментируя российско-украинские переговоры по газу.
Он отметил, что по реверсу Украина получает российский же газ, "но гораздо дороже, чем могла бы получать [его напрямую]".
"Мы об этом говорили украинским коллегам в разных форматах. Эта цена может быть ниже, но для этого нужно договориться", — сказал Медведев.