Медведев выдвинул Украине жесткое условие по газу

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Медведев: договоренность по газу между Россией и Украиной должна быть обоюдовыгодной 

ТАСС + ещё 12 1 час назад
Украина может получать российский газ напрямую по более низкой цене, чем по реверсу, но для этого нужно найти обоюдовыгодное решение по вопросу транзита. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью телепрограмме "Вести в субботу".
"Хотят они (украинские власти — прим. ТАСС) этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту. Нравится это выражение или нет, но это должно быть обоюдовыгодное решение для двух сторон", — сказал премьер-министр РФ, комментируя российско-украинские переговоры по газу.
Он отметил, что по реверсу Украина получает российский же газ, "но гораздо дороже, чем могла бы получать [его напрямую]".
"Мы об этом говорили украинским коллегам в разных форматах. Эта цена может быть ниже, но для этого нужно договориться", — сказал Медведев.
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Теги:
Рынки , Видео , Компании , Экономика , Дмитрий Медведев , ИТАР-ТАСС
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