Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Премьер Украины рассказал о выгодах кредита от МВФ
Премьер Украины рассказал о выгодах кредита от МВФ
Экономика
Рухани оценил последствия санкций США для экономики Ирана
Рухани оценил последствия санкций США для экономики Ирана
Экономика
Маткапиталу нашли новое применение
Маткапиталу нашли новое применение
Личный счет
Россиянам напомнили о дополнительном отпуске
Россиянам напомнили о дополнительном отпуске
Личный счет
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.70
$
63.90
70.66
70.70
Прогноз
09.12 – 16.12
$
64.70
71.10
Индексы и котировки Brent
64.27
+0.00 Золото
1460.03
–0.04 РТС
1448.34
+0.18
Динамика валют
EUR / USD
06.12
1.1060
+0.0037
22.11
1.1023
03.12
22.11
11.11

Франция пригрозила США обращением в ВТО 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 51 минуту назад
Франция пригрозила США обращением в ВТО
Фото: РИА Новости
Французские власти готовы обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу возможных пошлин США на французские товары, заявил министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр.
«Мы считаем, что эти санкции незаконные», — приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал France 3.
«Мы готовы обратиться к международному правосудию, то есть к ВТО, потому что наше национальное цифровое налогообложение затрагивает не только американские, но и европейские, и французские, и китайские компании», — указал Ле Мэр.
Напомним, в докладе торгового представителя США говорится, что Франция проводит дискриминационную политику в отношении цифровых американских компаний, и в ответ на это США могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до 2,4 млрд долларов.
В Париже подчеркивали, что проект санкций против Франции, о которых говорит Вашингтон, недопустим. В случае их введения Евросоюз (ЕС) готов дать «сильный ответ», обещали во Франции.
Между тем ранее в воскресенье немецкое издание Der Spiegel предупредило о скором крахе Всемирной торговой организации. В статье сообщалось, что в среду из-за противодействия со стороны США Апелляционный орган ВТО будет вынужден прекратить свою деятельность, в результате чего рухнет вся система организации, правила мировой торговли «де-факто перестанут действовать».
Видео дня. В России подорожали автомобили с пробегом
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Медведев выдвинул условие соглашения с Украиной по газу Медведев выдвинул условие соглашения с Украиной по газу Нафтогаз назвал условие прихода к «нулевому варианту» Нафтогаз назвал условие прихода к «нулевому варианту» Крупное месторождение нефти нашли в Мексике Крупное месторождение нефти нашли в Мексике
Комментарии 
Теги:
Рынки , Экономика , ВТО , ЕС , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Премьер Украины рассказал о выгодах кредита от МВФ
Премьер Украины рассказал о выгодах кредита от МВФ 3
Рухани оценил последствия санкций США для экономики Ирана
Рухани оценил последствия санкций США для экономики Ирана 2
Маткапиталу нашли новое применение
Маткапиталу нашли новое применение 3
Россиянам напомнили о дополнительном отпуске
Россиянам напомнили о дополнительном отпуске 3
Россия и Белоруссия серьезно сблизили позиции по нефти и газу
Россия и Белоруссия серьезно сблизили позиции по нефти и газу 31
Видео
«Как это ни печально»: ультиматум Путина Болгарии
00:50
«Как это ни печально»: ультиматум Путина Болгарии
Экономика Компании
Путин сделал заявление о транзите газа через Украину
00:50
Путин сделал заявление о транзите газа через Украину
Экономика Компании
Маткапиталу нашли новое применение
00:34
Маткапиталу нашли новое применение
Личный счет
Медведев выдвинул Украине жесткое условие по газу
00:39
Медведев выдвинул Украине жесткое условие по газу
Рынки Компании
С Новым годом! Власти Москвы поднимают цены на ЖКХ
00:23
С Новым годом! Власти Москвы поднимают цены на ЖКХ
Личный счет
Трамп назвал «Северный поток-2» проблемой
02:02
Трамп назвал «Северный поток-2» проблемой
Рынки Компании
Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках
00:26
Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках
Экономика
В России обнаружили две бедности
00:34
В России обнаружили две бедности
Экономика
Крупный российский интернет-магазин прекратил работу
00:20
Крупный российский интернет-магазин прекратил работу
Компании
Таджиков оставили без денег из России
00:27
Таджиков оставили без денег из России
Личный счет Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение