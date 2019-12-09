Банкиры с на Уолл-стрит могут лишиться заработка

Банкиры с Уолл-стрит слишком дорого обходятся молодым фирмам при выведении акций на IPO, однако все может измениться, и андеррайтеры будут больше не нужны.

Инвесторы крупнейших стартапов Силиконовой долины давно жаловались на заоблачные комиссионные банкиров за помощь при размещении акций и слишком низкий прайсинг, который обделяет владельцев, но позволяет банкам дать быстро заработать крупным инвестменеджерам. Выход, возможно, нашелся, пишет Bloomberg.

В 2018 году техника прямого листинга доказала, что технологии могут обеспечить той или иной компании такой же гладкий выход на фондовый рынок, как и дорогостоящий пул андеррайтеров Уолл-стрит.

Два банка из числа ведущих андеррайтеров IPO США, Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley , участвуют в разработке системы прямого листинга, рассчитывая сохранить за собой определенную роль в процессе. Но сентябрьская встреча венчурных инвесторов и стартаперов в Сан-Франциско показала, что многие представители Силиконовой долины хотят ограничить участие банков.

Вместо этого многие в Долине все чаще выбирают технологии чикагской фирмы Citadel Securities, мало заинтересованной в нынешнем рынке андеррайтинга IPO.

Прямой листинг выводит акции компании на фондовый рынок, позволяя венчурным инвесторам и сотрудникам заработать без привлечения нового капитала.

Он исключает этап формирования заявок, полагаясь на программное обеспечение, с помощью которого можно на лету сопоставить объем размещаемых акций и интерес инвесторов.

Риск заключается в несоответствии спроса предложению, что приводит к резким колебаниям котировок или даже к приостановке торгов и может нанести серьезный ущерб. Банкиры стараются не допустить этого, анализируя интерес инвесторов.

Джозеф Микейн, бывший глава отдела Barclays Plc по электронным торгам акциями, пришел в Citadel Securities 2017 году и с тех пор создает команду, которая будет гарантировать бесперебойную торговлю акциями свыше 1400 компаний с листингом, для которых эта фирма является уполномоченным маркет-мейкером.

Citadel Securities стремится расширить эту базу клиентов, помогая новым компаниям выходить на биржу. В этом смысле связанные с получением листинга услуги — всего лишь отправная точка для потенциальной выручки в будущем.

В Citadel Securities говорят, что цель компании — сотрудничать с банками в сфере листинга, а не конкурировать с ними.

В июне известный венчурный инвестор Билл Гёрли из Benchmark Capital призвал своих подписчиков в Twitter, число которых превышает 400 тысяч, обратиться к услугам Citadel Securities и Morgan Stanley для проведения своего собственного прямого листинга.

“Другие банки хотят позиционировать прямой листинг как ‘особенный’ или ‘редкий’”, — написал Гёрли.

По данным Morgan Stanley, еще пять компаний могут провести прямой листинг в 2020 году.