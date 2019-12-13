Россия дала Европе обещание по газу

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Путин заявил о необходимости снижения ставки по ипотеке
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Украина возобновила закупку электричества у России
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Французы недовольны приближающейся пенсионной реформой
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Набиуллина не смогла выбрать между "ястребом" и "голубем"
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Россия пообещала не оставить Европу без газа
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1 час назад