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Россия и Украина предварительно договорились о транзите газа 

РИА Новости + ещё 23 1 час назад
Россия и Украина предварительно договорились о транзите газа
Фото: РИА Новости
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил РИА Новости о достижении предварительных договоренностей по транзиту газа из России.
Конечного варианта, по его словам, еще нет.
"Идет продолжение обсуждения на разных уровнях. Мы продолжаем обсуждать конкретику", — сказал Витренко по итогам встречи с главой "Газпрома" Алексеем Миллером в Вене.
Он добавил, что дата следующей встречи пока неизвестна и будет зависеть от прогресса на переговорах.
Сигнал для Трампа. Зачем Зеленский ударил по «Нафтогазу»
Действующий контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает в конце года. Новый договор стороны пока не заключили, сейчас Россия и Украина обсуждают этот вопрос на двусторонних консультациях.
Москва настаивает на том, что он может быть подписан на условии взаимного отказа от претензий в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств, а в Киеве эти условия считают неприемлемыми. В общей сложности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.
Вопрос о транзите газа через Украину поднимался и на встрече лидеров "Нормандской четверки" в Париже. По словам президента Украины Владимира Зеленского, шансы на то, что контракт будет подписан, после этой встречи возросли.
В Кремле отметили, что на окончательные договоренности выйти пока не удалось, но переговоры продолжатся.
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Комментарии 91 
Теги:
Рынки , Компании , Экономика , Юрий Витренко , Алексей Миллер , Нафтогаз , Газпром , РИА Новости
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