Россия и Украина предварительно договорились о транзите газа

Конечного варианта, по его словам, еще нет.

"Идет продолжение обсуждения на разных уровнях. Мы продолжаем обсуждать конкретику", — сказал Витренко по итогам встречи с главой "Газпрома" Алексеем Миллером в Вене.

Он добавил, что дата следующей встречи пока неизвестна и будет зависеть от прогресса на переговорах.

Действующий контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает в конце года. Новый договор стороны пока не заключили, сейчас Россия и Украина обсуждают этот вопрос на двусторонних консультациях.

Москва настаивает на том, что он может быть подписан на условии взаимного отказа от претензий в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств, а в Киеве эти условия считают неприемлемыми. В общей сложности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.

Вопрос о транзите газа через Украину поднимался и на встрече лидеров "Нормандской четверки" в Париже. По словам президента Украины Владимира Зеленского, шансы на то, что контракт будет подписан, после этой встречи возросли.

В Кремле отметили, что на окончательные договоренности выйти пока не удалось, но переговоры продолжатся.