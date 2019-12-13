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Выборы в США-2020: реакция доллара и рубля 

Российская Газета 1 час назад
Выборы в США-2020: реакция доллара и рубля
Фото: РИА Новости
Одним из главных мировых событий 2020 года станут выборы президента в США. На результаты голосования отреагируют все рынки, в том числе и валютные.
Какой может быть реакция рубля на выборы в США и что ждет нацвалюту на следующей неделе, рассказал "Российской газете" ведущий аналитик компании "ФинИст" Андрей Перекальский:
— На самом деле, переоценивать эти выборы не стоит. Если переизберут Дональда Трампа, доллар к рублю продолжит снижаться. Если победят демократы, то "американец" может несколько укрепиться.
Но по большому счету, для рубля особой разницы не будет. Поскольку и республиканцы, и демократы дружно голосуют за сохранение и расширение санкций против России.

Как поведет себя валюта в пятницу, 13-го

Что касается пятницы, 13 декабря, то в этот день ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных, которые скажутся на котировках евро и доллара по отношению к рублю.
В 11:00 мск состоится выступление вице-президента Европейского ЦБ Луиса де Гиндоса, которое может оказать влияние на котировки единой валюты на международном валютном рынке. И через это на валютную пару евро/рубль.
В 16:30 мск будет опубликован большой блок данных по экономике США, включая розничные продажи. Если они окажутся заметно хуже прогнозов, это вызовет некоторое ослабление доллара, в том числе к рублю.
Так что в течение дня можно ожидать продолжения небольшого укрепления рубля по отношению к доллару до отметок 62,90-62,95 и к единой валюте до 70,05-70,15.
Напомним, что рубль поддерживают и другие факторы. После того, как ФРС США оставила ключевую ставку без изменений, у участников рынка сложилось мнение, что американский регулятор начал склоняться к мягкой девальвации доллара. Чтобы поддержать замедляющуюся экономику и американских экспортеров, на чем уже давно настаивал президент Дональд Трамп.
Реакция мирового валютного рынка была дружной и однозначной. Доллар подешевел практически ко всем валютам. В самом большом выигрыше от ослабления "американца" оказались высокодоходные и рисковые активы. Например, наш рубль. Примечательно, что он укрепился также и к евро несмотря на то, что на международном валютном рынке единая валюта заметно выросла против доллара.
Также наш рубль поддерживает надежда инвесторов на то, что американо-китайские торговые переговоры все же увенчаются успехом. И после 15 декабря Трамп не введет новые заградительные пошлины на китайский импорт в США.
И пока не началась традиционная для конца декабря скупка валюты нашим населением, рубль будет чувствовать себя достаточно уверено.

Какой мы увидим валюту на следующей неделе

На следующей неделе (с 16 по 22 декабря) можно ожидать окончания локального укрепления рубля. Так что ниже 62,60-62,70 рубля курс доллара не упадет, а евро не будет ниже 69,95 рубля.
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Теги:
Рынки , Дональд Трамп , ФРС , ЕЦБ , "Российская газета"
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