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Нефть торгуется у максимальных отметок с сентября на ослаблении торговых рисков 

Прайм + ещё 5 1 час назад
Нефть торгуется у максимальных отметок с сентября
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть во вторник остаются в районе максимальных отметок с сентября в надежде на улучшение ситуации в мировой экономике после достигнутых торговых договоренностей между США и КНР, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.08 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,03%, до 65,36 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — опускалась на 0,05%, до 60,16 доллара за баррель.
Цены на нефть вернулись к максимальным отметкам с сентября в пятницу на фоне торговых договоренностей между США и Китаем, и с тех пор находятся в районе данных уровней.
В пятницу Китай и США объявили, что согласовали текст первой части торгового соглашения. Стороны договорились не вводить новые пошлины в отношении друг друга, которые должны были вступить в силу 15 декабря. В воскресенье торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем состоится в начале января 2020 года. Китай пока не подтверждал этих прогнозов.
"Хотя в рамках частичной торговой сделки большинство пошлин сохраняются, она знаменует собой поворотный момент в торговом споре сторон, который в конечном итоге приведет к комплексному соглашению", — полагают аналитики ANZ Bank, мнение которых приводит агентство Рейтер.
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Теги:
Рынки , Цена на нефть , Reuters
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