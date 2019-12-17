Курс доллара: Назван идеальный курс рубля для России

Рынок валюты оживился на фоне роста российских активов, понижения ставок и прогресса в торговых переговорах Китая и США. Однако, несмотря на укрепление рубля, идеальный курс для обеспечения роста в нынешней экономической ситуации пока не достигнут. Об этом «Российской газете» заявил аналитик долгового рынка ИК Иволга Капитал Илья Григорьев

«Российские активы продемонстрировали значимый для рынка рост. ЦБ продолжил понижение ставок. А западные рынки находились на волне хороших новостей по поводу торговых переговоров США и Китая и относительной стабильности. Все эти события первой половины декабря оживили рынок валюты», — пояснил он.

По его словам, за счет этого рубль укреплялся с начала декабря и есть все шансы, что такая ситуация продлится до конца января 2020 года.

«Однако уже в феврале эта тенденция может переломиться при условии сохранения risk-on на развитых рынках. Тем не менее, до конца января самое вероятное значение для рубля — 63 за доллар», — заявил аналитик.

При этом Илья Григорьев отметил, что для обеспечения роста в нынешней экономической ситуации идеальнее был бы более низкий курс: 60 рублей за доллар и 68 рублей за евро.

«Однако этот результат достижим в более долгосрочном этапе при более стабильном новостном фоне вокруг российской экономики», — считает он.

«Рамблер» писал, что ранее 57 глобальных инвесторов, стратегов и трейдеров заявили Bloomberg, что следующий год может стать стабильным для национальных валют развивающихся стран, в том числе и для рубля.