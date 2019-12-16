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Курс доллара: официальный курс доллара на вторник вырос до 62,77 рубля 

Прайм 42 минуты назад
ЦБ повысил курс доллара
Фото: ТАСС
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на 17 декабря, — 62,7686 руб (+21,42 коп.), евро — 69,9431 руб (+8,23 коп).
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 65,9971 рубля.