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Назван идеальной курс рубля для экономики России 

Российская Газета + ещё 1 54 минуты назад
Назван идеальной курс рубля для экономики России
Фото: ТАСС
Григорьев Илья, аналитик долгового рынка ИК Иволга Капитал, специально для "Российской газеты":
— Российские активы продемонстрировали значимый для рынка рост. ЦБ продолжил понижение ставок. А западные рынки находились на волне хороших новостей по поводу торговых переговоров США и Китая и относительной стабильности. Все эти события первой половины декабря оживили рынок валюты.
Рубль от проявлений стабильности на глобальных рынках пока не научился до конца извлекать выгоду. При достаточно хорошем новостном фоне вокруг национальной валюты, рост западных и более развитых фондовых рынков — это появление конкурентов по соотношению доходность/риск в краткосрочной перспективе.
Увеличение глобального спроса, прежде всего, на доллар оказывает давление на рубль. А также снижает позиции спекулятивных инвесторов, которые закрывают рублевые позиции в пользу других валютных активов. К тому же, после длительного снижения ставки Банком России российская валюта и фондовые активы теряют внутреннюю доходность — то, чем рублевые активы довольствовались в течение ближайших двух лет.
На данный момент от серьезного снижения спасает положительные настроения и рост российского фондового рынка. За счет этого рубль укреплялся с начала декабря, а также стабильных макроэкономических показателей и позитивных новостей по крупным компаниям.
Такая ситуация имеет все шансы на фиксацию до конца января 2020 года. Однако уже в феврале эта тенденция может переломиться при условии сохранения risk-on на развитых рынках. Тем не менее, до конца января самое вероятное значение для рубля — 63 за доллар.
Европейская валюта, испытывавшая не лучшие времена в течение 2019 года, все еще находится под давлением, но его потенциал на ближайшие месяцы исчерпывается. Для пары евро/рубль также стоит ожидать нахождения в снижающемся тренде, но с более высокой волатильностью. Ориентир для конца января — 70 рублей.
Это почти комфортные значения для экономики России. Но для обеспечения роста в нынешней экономической ситуации идеальнее был бы более низкий курс: 60 рублей за доллар и 68 рублей за евро. Однако этот результат достижим в более долгосрочном этапе при более стабильном новостном фоне вокруг российской экономики.
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Теги:
Рынки , Илья Григорьев , Центральный банк России , "Российская газета" , Евро , Доллар
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