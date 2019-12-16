Бумаги компаний РФ дорожают на бирже в Лондоне

Бумаги российских компаний в понедельник демонстрируют в основном положительную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.05 мск глобальные депозитарные расписки "Роснефти" дешевели на 0,38%, до 7,12 доллара, "Лукойла" — дорожали на 0,8%, до 98,76 доллара, "Новатэка" — дешевели на 0,05%, до 200,9 доллара. Бумаги "Газпрома" росли в цене на 0,57%, до 7,92 доллара, "Газпром нефти" — на 0,9%, до 33,6 доллара.
Цена бумаг ВТБ увеличивалась на 1,59%, до 1,47 доллара, Сбербанка — снижалась на 0,03%, до 15,45 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 1,12%, до 20,23 доллара.
Расписки "Норникеля" росли в стоимости на 1,4%, до 31,26 доллара, "Северстали" — на 0,31%, до 14,69 доллара, НЛМК — на 0,05%, до 21,97 доллара.
Стоимость GDR "Магнита" снижалась на 1,65%, до 11,5 доллара, "Ленты" — росла на 1,04%, до 3,14 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,81%, до 4,76 доллара.