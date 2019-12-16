Бумаги компаний РФ дорожают на бирже в Лондоне

Бумаги компаний РФ преимущественно дорожают на бирже в Лондоне

Бумаги российских компаний в понедельник демонстрируют в основном положительную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

Цена бумаг ВТБ увеличивалась на 1,59%, до 1,47 доллара, Сбербанка — снижалась на 0,03%, до 15,45 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 1,12%, до 20,23 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в стоимости на 1,4%, до 31,26 доллара, "Северстали" — на 0,31%, до 14,69 доллара, НЛМК — на 0,05%, до 21,97 доллара.