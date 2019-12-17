Биржи АТР растут вслед за рынками США

Биржи АТР в основном растут вслед за рынками США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник демонстрируют преимущественно положительную динамику вслед за подъемом на американских рынках днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,97% — до 3013,25 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,96%, до 1702,57 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 1,12%, до 27815,17 пункта. Японский индекс Nikkei 225 поднимался на 0,49% — до 24068,84 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,14%, до 2192,9 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,11%, до 6843,1 пункта.

Азиатские инвесторы обратили внимание на то, что в понедельник биржи США закрылись ростом на 0,3-0,9%, обновив достигнутые в пятницу исторические рекорды. Такая динамика была обусловлена позитивными новостями относительно перспектив разрешения продолжительного конфликта между США и Китаем. В минувшую пятницу страны объявили, что согласовали текст первой части торгового соглашения. В его рамках стороны договорились не вводить новые пошлины в отношении друг друга, которые должны были вступить в силу 15 декабря.

"Важно то, что мы не наблюдаем эскалации торговой войны", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс старший рыночный стратег Prudential Financial Куинси Кросби (Quincy Krosby).

По мнению эксперта, на этом фоне сейчас рынок оценивает возможность постепенного восстановления темпов роста мировой экономики в 2020 году.