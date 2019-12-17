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Цена палладия впервые в истории превысила $2 тыс. за унцию 

Прайм 4 часа назад
Цена палладия впервые в истории превысила $2 тысячи
Фото: РИА Новости
Спотовая цена на палладий установила в ходе торгов вторника новый исторический рекорд, превысив 2 тысячи долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.47 мск стоимость тройской унции палладия росла на 0,99%, до 1996,98 доллара, ранее во вторник показатель поднимался до максимальной отметки в 2000,5 доллара. В то же время мартовский фьючерс на палладий дорожает на 0,9%, до 1971,65 доллара за унцию.
Эксперты связывают рост стоимости палладия с опасениями за предложение металла. "Опасения относительно поставок поддержали покупки металла, и базовый спрос, судя по всему, находится в хорошем состоянии", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков MKS PAMP.
На прошлой неделе цена палладия обновила очередной исторический максимум в 1914 долларов, впервые поднявшись выше исторически максимальной стоимости золота.
В начале ноября эксперты, опрошенные агентством "Прайм", говорили, что к концу года стоимость металла может перешагнуть и через 2 тысячи долларов. Они связывали ралли палладия с резким ростом спроса в автомобильной промышленности Европы и Китая. Палладий используется в изготовлении выхлопных катализаторов для бензиновых двигателей, а поскольку крупнейшие страны ужесточают требования к экологичности транспорта, спрос на металл продолжит расти.
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Теги:
Рынки , Reuters
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