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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском 2 часа назад
Рубль снижается к доллару и евро
Фото: Reuters
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара увеличился на 17 копеек — до 62,61 рубля.
Курс евро вырос на 19 копеек и составил 69,80 рубля.
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Теги:
Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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