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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро
RT на русском
2 часа назад
Фото:
Reuters
Комментарии
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара увеличился на 17 копеек — до 62,61 рубля.
Курс евро вырос на 19 копеек и составил 69,80 рубля.
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Теги:
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