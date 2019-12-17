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Фондовые торги в России открылись ростом 

Банки.ру 2 часа назад
Фондовые торги в России открылись ростом
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:00 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,26% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 3 013,98 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,22%; до 1 520,5.
«Российский фондовый рынок в понедельник показал сильную динамику и обновил максимумы с начала года. На сегодня ожидаем по индексу РТС 1 510—1 530 пунктов, а по индексу МосБиржи — 2 990—3 020 пунктов», — прокомментировала заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.
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Теги:
Рынки , Наталья Мильчакова , Московская биржа
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