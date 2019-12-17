Фондовые торги в России открылись ростом

Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:00 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,26% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 3 013,98 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,22%; до 1 520,5.