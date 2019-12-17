Взлетела цена нефти Brent

Цена нефти Brent превысила $66

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,27% — до $66,18 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 19:33 мск.

Последний раз цена нефти этого сорта находилась выше отметки в 66 долларов за баррель 17 сентября 2019 года.

Нефть WTI (Light Sweet) дорожает на 1,1% — до $60,8 за баррель.