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Цена нефти Brent превысила $66 

ТАСС 1 час назад
Взлетела цена нефти Brent
Фото: Reuters
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,27% — до $66,18 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 19:33 мск.
Последний раз цена нефти этого сорта находилась выше отметки в 66 долларов за баррель 17 сентября 2019 года.
Нефть WTI (Light Sweet) дорожает на 1,1% — до $60,8 за баррель.
В то же время курс доллара к рублю на Московской бирже растет на 0,15% — до 62,59 рубля, курс евро по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов увеличился на 0,32% и составил 69,93 рубля.
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Теги:
Рынки , Московская биржа
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