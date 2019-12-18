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Курс доллара: ЦБ повысил курс доллара на 19 декабря до 62,58 рубля
ТАСС
и
ещё 6
18 декабря 2019
Фото:
РИА Новости
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Банк России
установил на 19 декабря официальный курс доллара на уровне 62,5831 рубля, что на 5,05 копейки выше предыдущего показателя.
Официальный курс евро повышен на 1,24 копейки, до 69,6925 рубля.
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