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Курс доллара: ЦБ повысил курс доллара на 19 декабря до 62,58 рубля 

ТАСС и ещё 6 18 декабря 2019
ЦБ повысил курс доллара
Фото: РИА Новости
Банк России установил на 19 декабря официальный курс доллара на уровне 62,5831 рубля, что на 5,05 копейки выше предыдущего показателя.
Официальный курс евро повышен на 1,24 копейки, до 69,6925 рубля.
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Рынки , Центральный банк России
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