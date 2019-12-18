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Акции «М. Видео» упали на 9,6% после сообщений об обыске у Гуцериева 

Прайм 18 декабря 2019
Акции «М. Видео» упали на 9,6%
Фото: РИА Новости
Акции "М. Видео" упали в цене на 9,6% после сообщений об обыске в офисах структур, связанных с Михаилом Гуцериевым, следует из данных Московской биржи.
К 13.13 мск среды акции компании дешевели на 9%, максимально они падали в цене на 9,6%. Но при этом акции "САФМАР Финансовые инвестиции" дорожают в среду на 2,8%. За первые 9 дней декабря не очень ликвидные акции "М. Видео" подорожали более чем на 25%.
В среду в Telegram-каналах появились сообщения о проведении обысков в квартире Гуцериева и в офисах 10 компаний, связанных с бизнесменом.
В пресс-службе группы "Сафмар", совладельцем которой является бизнесмен, заявили, что информация об обысках в компаниях и в доме у Михаила Гуцериева не соответствует действительности.
"М. Видео-Эльдорадо" — крупнейший в РФ ритейлер бытовой техники и электроники. Компания управляет сетями "М. Видео" и "Эльдорадо", на конец сентября группа объединяла 990 магазинов в России. Контролирующим акционером ритейлера является группа "Сафмар" Михаила Гуцериева.
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Комментарии 1
Рынки , Компании , Московская биржа , М.Видео
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