Акции «М. Видео» упали на 9,6%

Акции "М. Видео" упали в цене на 9,6% после сообщений об обыске в офисах структур, связанных с Михаилом Гуцериевым, следует из данных Московской биржи

К 13.13 мск среды акции компании дешевели на 9%, максимально они падали в цене на 9,6%. Но при этом акции "САФМАР Финансовые инвестиции" дорожают в среду на 2,8%. За первые 9 дней декабря не очень ликвидные акции "М. Видео" подорожали более чем на 25%.

В среду в Telegram-каналах появились сообщения о проведении обысков в квартире Гуцериева и в офисах 10 компаний, связанных с бизнесменом.

В пресс-службе группы "Сафмар", совладельцем которой является бизнесмен, заявили, что информация об обысках в компаниях и в доме у Михаила Гуцериева не соответствует действительности.

"М. Видео-Эльдорадо" — крупнейший в РФ ритейлер бытовой техники и электроники. Компания управляет сетями "М. Видео" и "Эльдорадо", на конец сентября группа объединяла 990 магазинов в России. Контролирующим акционером ритейлера является группа "Сафмар" Михаила Гуцериева.