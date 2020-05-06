Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
74.50
82.00
80.00
Прогноз
12.05 – 19.05
$
72.62
79.00
Индексы и котировки Brent
29.43
+0.93 Золото
1715.60
+0.01 РТС
1126.48
+0.54
Динамика валют
EUR / USD
07.05
1.0834
+0.0056
23.04
1.0778
04.05
26.04
12.04

Курс доллара: в каком состоянии подойдет курс рубля к 9 мая 

Российская Газета и ещё 21 6 мая 2020
В каком состоянии подойдет курс рубля к 9 мая
Фото: РИА Новости
Торговая активность на валютном рынке в первую неделю мая, как правило, низкая, что объясняется меньшим количеством рабочих дней. В этом году добавилась еще и пандемия коронавируса, из-за которой в России действует нерабочий режим.
Специально для "Российской газеты" Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс", подвел итог первых майских праздников и назвал условия значительного укрепления рубля.
— В среду ожидаем увеличения торговых оборотов на валютном и фондовом рынках, — сообщил эксперт. — В центре внимания на международном рынке — данные о запасах нефти в США.
Три недели назад рост запасов в Кушинге (США) вызвал коллапс на рынке фьючерсов на сырье с поставкой в мае. На прошлой неделе запасы в Кушинге сократились до 3,6 миллиона баррелей. Цены на нефть на этом фоне подскочили до 30 долларов за баррель, что незамедлительно было отмечено Трампом. А его слова, в свою очередь, усилили рост цен на нефть.
Пока это не привело к заметному укреплению рубля, но цена на нефть и не является единственным фактором, влияющим на рубль. Как только заболеваемость COVID-19 продемонстрирует резкий спад, рубль будет укрепляться на фоне ожиданий восстановления экономики. Но на то, что это произойдет до конца недели шансов очень мало.
Я ожидаю курс USD/RUB в диапазоне 73-75 на период 6-8 мая.
На локальном рынке в центре внимания — решение по дополнительным мерам поддержки экономики, включая возможный план снятия ограничений. В отдельных регионах, где коронавирус распространяется медленно, возможны послабления, но в крупных городах режим самоизоляции, вероятнее всего, будет продлен. Поэтому курс USD/RUB в среду, скорее всего, останется в диапазоне 73,75-74,75.
Вообще эта неделя началась для рубля не очень позитивно. В понедельник курс доллара заметно вырос (максимум составил 75,97 рубля). Это было связано с тем, что мировые рынки негативно отреагировали на реплику Дональда Трампа в отношении Китая. Инвесторов напугала возможность увеличения импортных пошлин, что, по сути, означает начало нового витка торговой войны США и Китая.
Но уже во вторник напряженность снизилась, и рубль отыграл утраченные позиции. Кроме того, поводом для укрепления рубля стал рост котировок нефти Brent до 29 долларов за баррель. Произошло это на фоне вступления в силу соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи более чем на 10 миллионов баррелей в сутки и ожидания роста спроса по мере снятия карантинных мер в США и Европе. В течение вторника пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73,80-74,50, закрылась вблизи 74. Евро к рублю торговался в диапазоне 80-81, к вечеру курс подошел к 80,30.
Видео дня. В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
Российская Газета: последние новости
Очередной виток торговой войны Китая и США ударит по рынку нефти Очередной виток торговой войны Китая и США ударит по рынку нефти Будет ли дальше снижаться курс рубля Будет ли дальше снижаться курс рубля Банк России увеличил курс евро до 80 рублей Банк России увеличил курс евро до 80 рублей
Комментарии 1
Рынки , Цена на нефть , Экономика России , Валютные войны , Дональд Трамп , Георгий Ващенко , "Российская газета" , Евро , Доллар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трубоукладчик «Северного потока-2» пошел обратно
Трубоукладчик «Северного потока-2» пошел обратно
Греф прокомментировал предложение об изъятии вкладов россиян государством
Греф прокомментировал предложение об изъятии вкладов россиян государством
Нефти предрекли подорожание до $100
Нефти предрекли подорожание до $100
В Кремле заговорили о пособиях всем россиянам
В Кремле заговорили о пособиях всем россиянам
Пиво во всем мире оказалось в смертельной опасности
Пиво во всем мире оказалось в смертельной опасности
Видео
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
01:09
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
Рынки
Россия приготовилась к двум стресс-сценариям
00:24
Россия приготовилась к двум стресс-сценариям
Экономика
«Газпром» признал убытки из-за Украины
01:01
«Газпром» признал убытки из-за Украины
Компании Экономика
«Позитив не проглядывается»
03:04
«Позитив не проглядывается»
Экономика Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение