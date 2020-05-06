Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
74.50
82.00
80.00
Прогноз
12.05 – 19.05
$
72.62
79.00
Индексы и котировки Brent
29.43
+0.93 Золото
1715.60
+0.01 РТС
1126.48
+0.54
Динамика валют
EUR / USD
07.05
1.0834
+0.0056
23.04
1.0778
04.05
26.04
12.04

Нефть дешевеет на данных API о запасах в США 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 11 6 мая 2020
Нефть дешевеет
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть в среду утром снижаются, инвесторы оценивают статистику Американского института нефти (API), свидетельствую данные торгов.
По состоянию на 7.54 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,19%, до 30,91 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,33%, до 24,49 доллара за баррель.
Цены на нефть снижаются в среду на фоне вернувшегося беспокойства по поводу дисбаланса спроса на сырье и предложения.
Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 8,4 миллиона баррелей. А официальные данные на этот счёт американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о росте показателя на 7,7 миллиона баррелей.
"Мы говорим о нормализации спроса и предложения, но нам предстоит пройти долгий путь", — считает глава отдела исследований в сырьевом секторе National Australia Bank Лахлан Шо (Lachlan Shaw), слова которого приводит агентство Рейтер.
Видео дня. В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Рубль вырос к доллару и евро Рубль вырос к доллару и евро Московская биржа открылась ростом Московская биржа открылась ростом ЦБ назвал возможный срок возвращения Urals к цене отсечения бюджетного правила ЦБ назвал возможный срок возвращения Urals к цене отсечения бюджетного правила
Комментарии
Рынки , Цена на нефть , Минэнерго , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дуров назвал минусы эмиграции в США
Дуров назвал минусы эмиграции в США
Нефть ждет новое потрясение
Нефть ждет новое потрясение
Airbnb уволит четверть сотрудников
Airbnb уволит четверть сотрудников
Кабмин стабилизировал «кубышку» юанем
Кабмин стабилизировал «кубышку» юанем
Силуанов объяснил отказ раздачи денег россиянам
Силуанов объяснил отказ раздачи денег россиянам
Видео
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
01:09
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
Рынки
Россия приготовилась к двум стресс-сценариям
00:24
Россия приготовилась к двум стресс-сценариям
Экономика
«Газпром» признал убытки из-за Украины
01:01
«Газпром» признал убытки из-за Украины
Компании Экономика
«Позитив не проглядывается»
03:04
«Позитив не проглядывается»
Экономика Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение