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Биржи АТР в основном растут в надеждах на восстановление экономической активности 

Прайм и ещё 1 6 мая 2020
Биржи АТР растут
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно растут на фоне общего оптимизма на рынках, вызванного смягчением карантинных мер в ряде стран, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.45 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,08% — до 2862,5 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,74%, до 1776,39 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,66%, до 24026,31 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,27%, до 1919,39 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 тем временем опускался на 0,73%, до 5367,8 пункта.
Японская биржа закрыта в связи с национальным праздником. По итогам торгов 1 мая японский индекс Nikkei 225 снизился на 2,84%, до 19619,35 пункта.
Трейдеры оценивают новости о постепенном снятии карантинных мер, введенных из-за коронавируса COVID-19. В частности, они обратили внимание на сообщения СМИ о том, что власти Гонконга на фоне улучшения эпидемиологической обстановки приняли решение снять значительную часть ограничений. Начиная с 8 мая вернуться к работе смогут бары, спортзалы, кинотеатры, салоны красоты и массажные салоны.
При этом некоторое давление на китайские индексы оказывает растущая напряженность между КНР и США. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай в ситуации с появлением коронавируса "совершил ошибку и пытался ее скрыть". В выходные госсекретарь США Майк Помпео также заявил о наличии у США доказательств, что Китай скрывал ситуацию с коронавирусом.
"Поскольку Трамп и компания все еще неистовствуют в отношении лаборатории в Ухане, сегодня утром трейдеры невероятно осторожны, взвешивая все возможные ответы Китая", — сказал агентству Рейтер аналитик AxiCorp's Стивен Иннес (Stephen Innes).
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Рынки , Дональд Трамп , Reuters
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