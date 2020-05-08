Нефть дорожает на 1-2%

Мировые цены на нефть в пятницу растут на фоне надежд на постепенное восстановление спроса на сырье по мере ослабления карантинных мер по всему миру, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.59 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,43% — до 29,88 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2%, до 24,02 доллара за баррель.

Текущая неделя может стать уже второй подряд, когда отмечается рост цен на нефть. Оптимизм инвесторов связан с тем, что часть стран начала ослаблять ограничения, введенные в связи с коронавирусом. Трейдеры надеются, что на этом фоне вкупе с сокращением добычи странами ОПЕК+ спрос на "черное золото" начнет постепенно восстанавливаться.

Аналитик Jefferies Джейсон Гаммел (Jason Gammel), чье мнение приводит агентство Рейтер, отмечает, что на рынке по-прежнему наблюдается большой переизбыток предложения, но поддержку рынку оказывает сокращение добычи ОПЕК+ и других стран, поэтому восстановление спроса может начаться по мере смягчения карантинных мер.