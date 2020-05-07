Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
74.50
82.00
80.00
Прогноз
12.05 – 19.05
$
72.62
79.00
Индексы и котировки Brent
29.43
+0.93 Золото
1715.60
+0.01 РТС
1126.48
+0.54
Динамика валют
EUR / USD
07.05
1.0834
+0.0056
23.04
1.0778
04.05
26.04
12.04

Фондовые биржи Европы растут после заседания Банка Англии 

Прайм 14 часов назад
Фондовые биржи Европы растут
Фото: globallookpress.com
Основные европейские фондовые индексы в четверг растут после прошедшего заседания Банка Англии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.22 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,49%, до 5882,52 пункта, французский CAC 40 — на 0,63%, до 4461,28 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,78%, до 10689,17 пункта.
В четверг в центре внимания европейских инвесторов прошедшее заседание Банка Англии, по итогам которого регулятор ожидаемо сохранил учетную ставку на уровне 0,1% и подтвердил объем дальнейшего выкупа активов с рынка на сумму в 645 миллиардов фунтов стерлингов. Регулятор также сообщил, что ожидает роста ВВП Великобритании на 15% в 2021 году после падения в 2020 году на 14% на фоне коронавируса.
Участники торгов обратили внимание и на неожиданный рост экспорта в Китае, что дало некоторую надежду на постепенное восстановление экономической активности после спада, вызванного коронавирусом. Экспорт КНР за апрель неожиданно вырос на 3,6%, в то время как аналитики ожидали падения на 15,7%.
Видео дня. В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
Прайм: последние новости
Цены на нефть растут на фоне надежд на восстановление спроса Цены на нефть растут на фоне надежд на восстановление спроса Рубль в первые часы торгов ушел в минус на фоне роста доллара на форексе Рубль в первые часы торгов ушел в минус на фоне роста доллара на форексе Акции PayPal – одна из самых привлекательных инвестидей Акции PayPal – одна из самых привлекательных инвестидей
Комментарии
Рынки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Переезжают в «однушки»: почему дешевеет аренда жилья
Переезжают в «однушки»: почему дешевеет аренда жилья
Дворкович спрогнозировал подорожание нефти
Дворкович спрогнозировал подорожание нефти
Цена нефти Brent поднялась выше $29
Цена нефти Brent поднялась выше $29
Названы условия для раздачи денег просто так
Названы условия для раздачи денег просто так
Нефть ждет новое потрясение
Нефть ждет новое потрясение
Видео
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
01:09
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
Рынки
Россия приготовилась к двум стресс-сценариям
00:24
Россия приготовилась к двум стресс-сценариям
Экономика
«Газпром» признал убытки из-за Украины
01:01
«Газпром» признал убытки из-за Украины
Компании Экономика
«Позитив не проглядывается»
03:04
«Позитив не проглядывается»
Экономика Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение