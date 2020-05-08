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Биткоин подорожал до десяти тысяч долларов 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Стоимость биткоина взлетела
Фото: Dado Ruvic
Стоимость биткоина преодолела психологическую отметку в десять тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные криптовалют биржи Binance.
Согласно данным биржи, в ходе торгов за один биткоин давали 10 067 долларов. По состоянию на 03:40 по московскому времени, он торговался в пределах 9,98 тысяч долларов. Согласно данным портала CoinMarketCap, стоимость криптовалюты колеблется в районе 9,97 тысяч долларов.
В последний раз биткоин преодолевал психологическую отметку в десять тысяч долларов 19 февраля.
Ранее стало известно, что за десять лет курс биткоина вырос на девять миллионов процентов. В начале прошлого десятилетия за один биткоин давали 0,08 доллара, 31 декабря 2019 года он стоил 7 210 долларов.
На максимальный уровень криптовалюта взлетела в конце 2017 года. Тогда за биткоин давали почти 20 тысяч долларов, а некоторые эксперты предсказывали рост до 50 тысяч.
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