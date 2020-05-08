Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
74.10
82.00
80.20
Прогноз
12.05 – 19.05
$
72.62
79.00
Индексы и котировки Brent
30.19
–0.07 Золото
1719.25
+0.13 РТС
1120.27
–0.55
Динамика валют
EUR / USD
08.05
1.0834
+0.0056
23.04
1.0778
05.05
27.04
13.04

В Польше предсказали раскол Европы из-за «Северного потока — 2» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 5 часов назад
Предсказан раскол Европы из-за «Северного потока — 2»
Фото: Reuters
Газопровод «Северный поток — 2» будет достроен, однако завершение проекта будет означать подрыв единства и согласованности стран Евросоюза в вопросах внешней политики, заявил польский эксперт Камиль Зайончковский в беседе с Polskie Radio.
«К сожалению, это стало бы доказательством того, что единство и согласованность среди стран Европейского союза в вопросах внешней политики настолько же хрупкое, как и несколько лет назад», — приводит слова Зайончковского РИА «Новости».
По мнению эксперта, завершение строительства — дело по сути решенное. При этом Зайончковский считает, что США и странам ЕС следует оказывать на Германию дипломатическое и политическое давление, так как Берлин уже два года заявляет, что проект не политический, а сугубо экономический.
По мнению Зайончковского, власти Германии не отказываются от своих слов только потому, что это бы стало «символическим проигрышем федерального правительства Ангелы Меркель».
Накануне принадлежащее Газпрому судно-трубоукладчик «Академик Черский» вышло из Калининграда.
Напомним, оператор «Северного потока — 2» компания Nord Stream 2 AG заявляла, что планирует завершить проект в конце 2020 — начале 2021 года.
Видео дня. Как пандемия меняет статьи расходов москвичей
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Московская биржа открылась разнонаправленно Московская биржа открылась разнонаправленно Московская биржа открылась ростом Московская биржа открылась ростом Нефть подорожала на фоне надежд на восстановление спроса Нефть подорожала на фоне надежд на восстановление спроса
Комментарии 4
Рынки , Газпром , ЕС , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собянин назначил доплаты московским медикам
Собянин назначил доплаты московским медикам
Силуанов ответил на вопрос о заморозке вкладов россиян
Силуанов ответил на вопрос о заморозке вкладов россиян
Чистая прибыль General Motors значительно уменьшилась
Чистая прибыль General Motors значительно уменьшилась
В России предложили раздавать ваучеры на продукты
В России предложили раздавать ваучеры на продукты
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
Видео
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
01:09
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
Рынки
Россия приготовилась к двум стресс-сценариям
00:24
Россия приготовилась к двум стресс-сценариям
Экономика
Подсчитана требуемая россиянам сумма на маски
00:55
Подсчитана требуемая россиянам сумма на маски
Личный счет
Китай готовит обвал доллара
00:48
Китай готовит обвал доллара
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение