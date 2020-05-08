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Цена на нефть растет 

Артём Кульша 30 минут назад
Нефть дорожает
Фото: РИА Новости
Нефть марок «Брент» (Brent) и WTI дорожает утром в пятницу. Об этом сообщает «Интерфакс».
Вчера, как сообщал «Рамблер», фьючерсы на «Брент» с поставкой в июле на торгах на лондонской бирже ICE подешевели на 0,9% до 29,46 доллара за баррель. Сегодня, согласно данным на 8:00 по московскому времени, «Брент» подорожала на 1,63% до 29,94 доллара за баррель.
Тем временем июньские фьючерсы на WTI на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к уровню закрытию предыдущих торгов (23,55 доллара за баррель) на 2,0% до 24,04 доллара за баррель. Таким образом, с начала недели WTI стала дороже на 21%, а «Брент» — на 13%.
Эксперты связывают положительную динамику на нефтяном рынке с вступлением в силу соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи, а также с сигналами постепенного восстановления спроса, рухнувшего в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В банке Goldman Sachs считают, что спрос может превысить предложение уже к началу июня, а в Standard Chartered — что баланс на рынке нефти восстановится в июле.
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