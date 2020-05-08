Рубль вырос к доллару и евро

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На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара снизился на 11 коп. — до 74,00 рубля.

Курс евро упал на 8 коп. и составил 80,19 рубля.