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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском 1 час назад
Рубль вырос к доллару и евро
Фото: РИА Новости
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на 11 коп. — до 74,00 рубля.
Курс евро упал на 8 коп. и составил 80,19 рубля.
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Рынки , Евро , Доллар
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