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Биржи АТР закрылись ростом в пределах 2,6% на возвращении рисковых настроений 

Прайм 2 часа назад
Биржи АТР закрылись ростом в пределах 2,6%
Фото: globallookpress.com
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов пятницы закрылись ростом в пределах 2,6% на возвращении аппетита к риску, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,8%, до 2895,34 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,2%, до 1809,17 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1%, до 24230,17 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,9%, до 1945,82 пункта. Японский Nikkei 225 при этом вырос на 2,6%, до 20179,09 пункта, а австралийский S&P/ASX 200 — на 0,5%, до 5391,1 пункта.
Поддержку индексам в конце недели оказала статистика из Китая, который является крупнейшей экономикой в Азии. Согласно опубликованным днем ранее данным, экспорт КНР за апрель неожиданно вырос на 3,6%, в то время как аналитики ожидали падения на 15,7%. На этом фоне биржи США в четверг закрылись ростом в среднем на 1%.
Кроме того, оптимизму на рынках способствуют сообщения о постепенном снятии карантинных мер по всему миру.
"Хотя крах экономической активности является историческим, таким же является и глобальный политический ответ, направленный на смягчение последствий и поддержание восстановления (экономики — ред). Мы ожидаем, что восстановление рисковых активов продолжится по мере открытия экономики", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитиков JP Morgan Chase.
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