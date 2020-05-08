Биржи АТР закрылись ростом в пределах 2,6%

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов пятницы закрылись ростом в пределах 2,6% на возвращении аппетита к риску, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,8%, до 2895,34 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,2%, до 1809,17 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1%, до 24230,17 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,9%, до 1945,82 пункта. Японский Nikkei 225 при этом вырос на 2,6%, до 20179,09 пункта, а австралийский S&P/ASX 200 — на 0,5%, до 5391,1 пункта.

Поддержку индексам в конце недели оказала статистика из Китая, который является крупнейшей экономикой в Азии. Согласно опубликованным днем ранее данным, экспорт КНР за апрель неожиданно вырос на 3,6%, в то время как аналитики ожидали падения на 15,7%. На этом фоне биржи США в четверг закрылись ростом в среднем на 1%.

Кроме того, оптимизму на рынках способствуют сообщения о постепенном снятии карантинных мер по всему миру.