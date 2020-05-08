Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
73.85
82.00
80.05
Прогноз
12.05 – 19.05
$
73.50
79.75
Индексы и котировки Brent
29.70
–0.60 Золото
1720.23
+0.06 РТС
1124.40
+0.02
Динамика валют
EUR / USD
08.05
1.0843
+0.0066
23.04
1.0778
05.05
27.04
13.04

Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке 

Говорит Москва и ещё 19 2 часа назад
Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке
Фото: Парламентская газета
Работа была прекращена в 12:08. Устранением ошибки до сих пор занимаются. Торги на срочном валютном, денежном и товарном рынках проходят штатно, передаёт Reuters.
20 апреля Мосбиржа принудительно остановила операции на фоне обвала котировок фьючерсов на нефть марки WTI. После этого юристы предупредили о миллиардном иске инвесторов площадки. Заявителями стали более 150 человек. Представители истцов отметили, что были понесены серьёзные убытки, так как инвесторы не могли повлиять на сделку или закрыть позиции.
Видео дня. Как пандемия меняет статьи расходов москвичей
Говорит Москва: последние новости
ФАС пресекла в Подмосковье попытку завышения цен на медицинские маски ФАС пресекла в Подмосковье попытку завышения цен на медицинские маски Правительство ограничило госзакупки промышленных товаров из-за рубежа Правительство ограничило госзакупки промышленных товаров из-за рубежа В России зафиксировано резкое падение спроса на бензин В России зафиксировано резкое падение спроса на бензин
Рынки , Московская биржа , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мосбиржа неожиданно приостановила торги
Мосбиржа неожиданно приостановила торги
Нефть дорожает
Нефть дорожает
Названы условия для раздачи денег просто так
Названы условия для раздачи денег просто так
Цена нефти Brent упала ниже $29
Цена нефти Brent упала ниже $29
«Важное открытие»: Китай может обойтись без газа РФ
«Важное открытие»: Китай может обойтись без газа РФ
Видео
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
01:09
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
Рынки
Россия приготовилась к двум стресс-сценариям
00:24
Россия приготовилась к двум стресс-сценариям
Экономика
В России упали цены на бензин
01:29
В России упали цены на бензин
Экономика
Подсчитана требуемая россиянам сумма на маски
00:55
Подсчитана требуемая россиянам сумма на маски
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение