Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке 

Работа была прекращена в 12:08. Устранением ошибки до сих пор занимаются. Торги на срочном валютном, денежном и товарном рынках проходят штатно, передаёт Reuters.

20 апреля Мосбиржа принудительно остановила операции на фоне обвала котировок фьючерсов на нефть марки WTI. После этого юристы предупредили о миллиардном иске инвесторов площадки. Заявителями стали более 150 человек. Представители истцов отметили, что были понесены серьёзные убытки, так как инвесторы не могли повлиять на сделку или закрыть позиции.