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Рубль перешёл в контрнаступление на доллар и евро 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Рубль перешёл в контрнаступление
Фото: ТАСС
Курс доллара США довольно заметно снизился к концу недели, он уступил российской национальной валюте 80 копеек, опустившись до отметки 73,29. Евро также потерял более 80 копеек, и снова опустился ниже уровня 80 рублей, остановившись на уровне 79,41. На курс рубля благоприятным образом повлиял позитивный внешний фон.
Как отмечают эксперты, мировые инвесторы взбодрились на новостях о том, что представители США и Китая в ходе телефонных переговоров договорились о продолжении диалога с целью выполнения условий первой фазы торгового соглашения. После этих новостей рост показали биржи США, Азии и Европы.
Правда, как отмечает глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган, отечественные индексы, не смотря на это, показали снижение. По мнению аналитика, на это влияют предстоящая вторая порция длинных выходных в России, пишет «Свободная пресса». Из-за этого инвесторы не решаются на активные торговые действия, выбирая сокращение рисков в условиях мировой нестабильности. Неопределенности добавляет не слишком бурный рост нефти, которая затормозилась на уровне 30 долларов за баррель.
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Рынки , Михаил Коган
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