Рубль перешёл в контрнаступление

Курс доллара США довольно заметно снизился к концу недели, он уступил российской национальной валюте 80 копеек, опустившись до отметки 73,29. Евро также потерял более 80 копеек, и снова опустился ниже уровня 80 рублей, остановившись на уровне 79,41. На курс рубля благоприятным образом повлиял позитивный внешний фон.

Как отмечают эксперты, мировые инвесторы взбодрились на новостях о том, что представители США и Китая в ходе телефонных переговоров договорились о продолжении диалога с целью выполнения условий первой фазы торгового соглашения. После этих новостей рост показали биржи США, Азии и Европы.