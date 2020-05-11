Еще одна страна попросила у РФ дешевого газа

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Киргизия предложила России цену на поставляемый в республику газ, а также попросила разрешения использовать свободных средств Российско-киргизского фонда развития (РКФР), передает ТАСС.

Вице-премьер Киргизии Эркин Асрандиев провел телефонный разговор с зампредседателя правительства РФ Алексеем Оверчуком , в ходе которого обратился к российской стороне с просьбой пересмотреть цену на газ в связи со снижением покупательской способности населения на фоне коронавируса.

Также, по словам Асрандиева, Киргизия рассчитывает на использование свободных средств РКФР для восстановления пострадавшей от кризиса экономики республики. Капитализация фонда составляет порядка 500 млн долларов.

«Коронавирус внес свои коррективы в жизнь людей и наши планы. Вместе с тем очевидно, что нам необходимо идти дальше и расширять экономическое сотрудничество. Хочу отметить, что с российской стороной все предложения по двустороннему взаимодействию находят поддержку. По всем договоренностям продолжается работа», — заявил Асрандиев.