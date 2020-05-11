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Киргизия попросила Россию снизить цены на газ 

Вероника Полынина и ещё 22 24 минуты назад
Еще одна страна попросила у РФ дешевого газа
Фото: РИА Новости
Киргизия предложила России цену на поставляемый в республику газ, а также попросила разрешения использовать свободных средств Российско-киргизского фонда развития (РКФР), передает ТАСС.
Вице-премьер Киргизии Эркин Асрандиев провел телефонный разговор с зампредседателя правительства РФ Алексеем Оверчуком, в ходе которого обратился к российской стороне с просьбой пересмотреть цену на газ в связи со снижением покупательской способности населения на фоне коронавируса.
Также, по словам Асрандиева, Киргизия рассчитывает на использование свободных средств РКФР для восстановления пострадавшей от кризиса экономики республики. Капитализация фонда составляет порядка 500 млн долларов.
«Коронавирус внес свои коррективы в жизнь людей и наши планы. Вместе с тем очевидно, что нам необходимо идти дальше и расширять экономическое сотрудничество. Хочу отметить, что с российской стороной все предложения по двустороннему взаимодействию находят поддержку. По всем договоренностям продолжается работа», — заявил Асрандиев.
РКФР был создан в 2014 году как один из инструментов интеграции Киргизии в Евразийский экономический союз (ЕвразЭС). Целью РКФР является содействие экономическому сотрудничеству между участниками фонда, модернизации и развитию киргизской экономики, эффективному использованию возможностей, обусловленных участием сторон в евразийской экономической интеграции.
Видео дня. В России должников по кредитам стало больше
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Рынки , Компании , Экономика , Алексей Оверчук , Правительство РФ , ЕАЭС , ИТАР-ТАСС
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