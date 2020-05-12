Три страны Персидского залива попытаются спасти цены на нефть 

Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ решили снизить в июне добычу нефти сверх обязательств в рамках сделки ОПЕК+.

Эр-Рияд заявил о сокращении на 1 миллион баррелей в сутки, пишет РБК со ссылкой на Reuters. Таким образом, производство нефти в первый летний месяц в стране составит 7,5 миллиона баррелей в сутки. В результате общее сокращение добычи черного золота — около 4,8 миллиона баррелей в сутки к уровню апреля. Власти Кувейта, в свою очередь, в июне намерены снизить нефтедобычу на 80 тысяч баррелей в сутки дополнительно к своим обязательствам в рамках сделки. В Эмиратах производство сырой нефти в следующем месяце будет сокращено на 100 тысяч баррелей в сутки, передает «Уралинформбюро».

Стоит напомнить, что страны, входящие в ОПЕК+, после длительных и сложных переговоров начали сокращение добычи нефти с 1 мая. Снижение производства в мае-июне, согласно плану, должно составить порядка 10 миллионов баррелей в сутки. В дальнейшем государства будут постепенно наращивать добычу.

В настоящее время нефть марки Brent торгуется на уровне 30 долларов за бочку.