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Биржи АТР закрылись преимущественно снижением на росте числа случаев коронавируса 

Прайм 4 часа назад
Биржи АТР закрылись снижением
Фото: globallookpress.com
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов вторника закрылись преимущественно снижением на фоне новостей о том, что в некоторых странах Азии наблюдается прирост числа выявленных заболевших новым коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,1%, до 2891,56 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite вырос на 0,3%, до 1810,73 пункта, гонконгский Hang Seng Index упал на 1,5%, до 24245,68 пункта, южнокорейский KOSPI снизился на 0,7%, до 1922,17 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,1%, до 20366,48 пункта, а австралийский S&P/ASX 200 — на 1,07%, до 5403 пункта.
Инвесторы обратили внимание на новости о том, что после ослабления карантинных мер в некоторых странах Азии наблюдается прирост числа случаев инфицирования новым коронавирусом. Так, Южная Корея была вынуждена перенести отмену некоторых ограничений из-за возникновения нового очага выявлений заболевших. Более того, в китайском городе Ухане, откуда началась эпидемия, в понедельник было зарегистрировано сразу пять новых случаев заболевания после длительного перерыва.
"Рисковые настроения сегодня в упадке. И это свидетельствует о том, что восстановление экономики связано с рисками, мы меж двух огней", — сказал агентству Асошиэйтед Пресс аналитик Mizuho Bank Хаяки Нарита (Hayaki Narita).
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