Рост цен на нефть ускорился

Рост мировых цен на нефть во вторник днем ускорился на перспективах дополнительного сокращения добычи сырья Саудовской Аравией, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.03 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,86% — до 30,18 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 3,81%, до 25,06 доллара за баррель. Утром во вторник рост составлял в среднем 0,5-1%.

Участники торгов во вторник с оптимизмом отыгрывают новости о том, что министерство энергетики Саудовской Аравии предписало нефтяной госкомпании Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне на дополнительный к обязательствам страны по сделке ОПЕК+ 1 миллион баррелей в сутки.

"Это был настолько внезапный и большой шаг, что возникает вопрос, это политика, направленная на опережение событий, или просто реакция на слабый спрос?" — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара (Vivek Dhar).

Также трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг коронавируса. В то время, как некоторые страны мира начинают ослаблять режим карантина, многие инвесторы опасаются, что это может повлечь за собой вторую волну заражений.