Фьючерсы на индексы США растут

Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут во вторник на оптимизме вокруг развития торговых отношений США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.22 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,45%, до 24234,5 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,32%, до 9309,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,34%, до 2932,62 пункта.

Инвесторы обратили внимание на сообщение министерства финансов КНР о намерении с 19 мая отменить дополнительные пошлины на ряд импортируемых из США товаров, которые были введены в ответ на аналогичные меры США.

Оптимизм трейдеров продолжает поддерживать рост надежд на восстановление экономики, которая пострадала из-за пандемии коронавируса. Трейдеры ожидают, что введенные карантинные меры будут постепенно сниматься, что будет способствовать восстановлению экономической активности.

Позднее в ходе торгов также будет опубликован ряд статданных по США. Ожидается, что годовая инфляция замедлилась до 0,4% в месячном выражении, а месячная дефляция составила 0,8% против 0,4% месяцем ранее. Кроме того, аналитики ожидают, что дефицит бюджета США в апреле составил 748 миллиардов долларов.