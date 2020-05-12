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Фьючерсы на индексы США растут на новостях вокруг торговых отношений с КНР 

Прайм 48 минут назад
Фьючерсы на индексы США растут
Фото: Reuters
Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут во вторник на оптимизме вокруг развития торговых отношений США и Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.22 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,45%, до 24234,5 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,32%, до 9309,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,34%, до 2932,62 пункта.
Инвесторы обратили внимание на сообщение министерства финансов КНР о намерении с 19 мая отменить дополнительные пошлины на ряд импортируемых из США товаров, которые были введены в ответ на аналогичные меры США.
Оптимизм трейдеров продолжает поддерживать рост надежд на восстановление экономики, которая пострадала из-за пандемии коронавируса. Трейдеры ожидают, что введенные карантинные меры будут постепенно сниматься, что будет способствовать восстановлению экономической активности.
Позднее в ходе торгов также будет опубликован ряд статданных по США. Ожидается, что годовая инфляция замедлилась до 0,4% в месячном выражении, а месячная дефляция составила 0,8% против 0,4% месяцем ранее. Кроме того, аналитики ожидают, что дефицит бюджета США в апреле составил 748 миллиардов долларов.
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